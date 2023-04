Andrés García | Así fue su especial relación de amistad con Luis Miguel: "Siempre me dijo papá desde niño"

Cuando Luis Miguel saltó al estrellato en el año 1981 y sacó su primer álbum en 1982, Andrés García ya era una figura del cine mexicano. En esos años que coinciden con la niñez y adolescencia de Luis Miguel, García estuvo muy cerca de la familia Gallego Basteri puesto que mantenía una cercana y cálida amistad con Luisito Rey y Marcela Basteri.

Esto, por consecuencia, provocó que "El Sol" creciera muy de cerca a Andrés, viéndolo siempre como un gran amigo de la familia y éste, en contraparte, notando el gran talento del joven, apoyando siempre su carrera y manteniendo una amistad con él, incluso tras la muerte de sus padres.

A pesar de esto, cada uno avanzó en sus carreras. Andrés se convirtió en un sex symbol y galán de telenovelas en México y el extranjero. En tanto, Luis Miguel se forjó como la máxima figura de la música de habla hispana, por lo tanto, su crecimiento lo llevó a la cima y se alejó de la influencia de García. Esto provocó diferencias entre ellos, a pesar de que ambos compartían el amor por Acapulco.

Andrés y Luis Miguel, la distancia

Algunos yerros de Luis Miguel y la opinión de Andrés, provocaron más distancia que cercanía entre ellos. Por lo tanto, la relación se tensó con el tiempo y así lo indicó el mismo García en su momento.

"Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo. Yo sigo queriéndolo, no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada pero pues yo le dije sus cosas", recordó Andrés García cuando dio una entrevista a Yordi Rosado.

Rumor de paternidad de Andrés con Luis Miguel

Como muchos rumores que surgen de forma inesperada, hace tiempo se ventiló la posibilidad de que Andrés García fuera el verdadero padre de Luis Miguel. Ante tal idea, el mismo Andrés dio su sincera opinión de este tema que, incluso, el mismo Luis Miguel llegó a tocar con él al hacerle la pregunta franca.

"Siempre me dijo papá desde muy niño", infirió Andrés en una entrevista.

"¿Será que tú eres mi papá? Porque no me parezco yo a mi papá, me parezco más a ti", reveló Andrés sobre una charla que tuvo con Luis Miguel.

Ante esto, la respuesta de García fue rotunda y emotiva.

"Le dije que yo estaría orgulloso de que fuera mi hijo pero que no era así", comentó.

Quedó pendiente su reconciliación

En su momento, Andrés García confesó que estaba muy dispuesto a solucionar sus diferencias con Luis Miguel y, sobre todo, anhelaba volver a verlo. Ante esto, se puede recordar una declaración que brindó cuando el cantante mandó a una persona para que se comunicara con Andrés.

"Me parece una falta de respeto que me mande llamar por teléfono a mí por un tercero. No cab..., yo soy Andrés García maestro, soy estrella antes que tú y tú te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes a un tercero. Pero no le deseo nada malo", exclamó.

SIGUE LEYENDO

Andrés García: esta fue la conmovedora última voluntad del galán que no pudo cumplir