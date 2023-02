Alejandro Fernández: este es el tierno apodo con el que lo nombra su nieta Cayetana

Alejandro Fernández tiene 5 hijos; Alex, Camila, América, Emiliano y Valentina, dos de ellos tienen hijos, por lo que “El Potrillo” ya es un apuesto abuelo y disfruta tanto de esta etapa que busca la forma de estar siempre en contacto con sus seres queridos y en especial con las bebés Cayetana y Mía.

A través de sus cuentas oficiales, Alejandro siempre muestra videos y fotografías en donde aparece con las niñas, ya sea en algún paseo familiar o en las grabaciones que le envían cuando está lejos de casa, tal y como lo hizo recientemente en donde además dejó al descubierto el apodo con el que lo conocen sus nietas.

“Bito” es la manera en la que Cayetana, hija de Camila Fernández conoce a su famoso abuelo, pues, aunque pocos han visto a “El potrillo” en esta faceta, no es la primera vez que se muestra emocionado por el reconocimiento de la niña, hay que recordar que en otras ocasiones también les ha dedicado conciertos y habla de ellas en el escenario.

“Acabo de recibir este video de mi Cayetana después de ver el live que subí.

No podría estar más agradecido por la vida que tengo. A pesar de haber disfrutado el cariño y energía de mi gente en Paraguay y Chile, saber que ESTO me espera en casa… Me hace sentir el hombre más afortunado del mundo. Pronto regresa Bito, mi amor. Sígueme echando porras desde allá. Las amo @camifdzoficial”, escribió Alejandro Fernández junto a las imágenes. .