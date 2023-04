Luis Miguel se olvida de Andrés García y se va de vacaciones con su novia Paloma Cuevas

Luego de que se anunciara la muerte del actor Andrés García, la tarde del pasado martes 4 de marzo, fueron muchos los famosos que le dedicaron algún mensaje, por lo que para muchos ha llamado la atención que Luis Miguel parece haberse olvidado de su amigo, pues hasta el momento no se ha manifestado al respecto, y de hecho, el cantante fue captado de vacaciones con su novia Paloma Cuevas.

El intérprete de "La incondicional" conoció a García desde que era niño, esto por la amistad que tenían sus padres, Luisito Rey y Marcela Basteri con el histrión, pero desde hace algunos años se supo que estaban distanciados, pues de acuerdo al protagonista de "Chanoc" y "Pedro Navajas", a Luis Miguel se le había subido la fama:

"Se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo. Yo sigo queriéndolo, no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada pero pues yo le dije sus cosas", comentó Andrés en entrevista con el conductor Yordi Rosado