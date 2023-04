Bad Bunny explota en Coachella por rumores de su vida privada: "lo que no salió de mi boca, no lo crean"

El cantante Bad Bunny fue el encargado de cerrar el primer día de conciertos del festival Coachella, su show se caracterizó por trabajadas coreografías, efectos visuales y hasta fuegos artificiales que maravillaron al público que esperó todo el día para verlo, además de esto, el reggaetonero hizo dueto con algunos pioneros del género como Ñengo Flow, Jowell & Randy y Jhay Cortez.

Si bien su show fue el atractivo principal de esa noche, no todo fue música y gritos ya que, en medio del concierto, el cantante se tomó un momento para decir algunas palabras y así terminar con todos los chismes que se dicen de él. En su discurso le pidió a los fans evitar creer las cosas que se dicen de él ya que mientras no salga de su boca, no pueden saber si es algo real o no.

“En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. [...] Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. [...] El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa”, afirmó Bad Bunny desde el escenario principal de Coachella.

Bad Bunny habló de los rumores sobre él

Con micrófono en mano y caminando por todo el escenario, Bad Bunny afirmó que aunque muchas personas piensan que conocen la vida de sus artistas favoritos porque están al pendiente de lo que comparten en Instagram, esto no es cierto; el cantante explicó que “no saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos… no saben en realidad cómo vivimos” y aconsejó a sus seguidores no creer lo que se lee en los medios ya que muchas veces manipulan la información para crear polémicas.

Después de ello, enlistó los lugares donde se formó académicamente y reconoció a las personas que ha conocido en su vida y aún continúan apoyándolo, así mismo afirmó que quienes han sido malos con él también le han dejado grandes enseñanzas que lo han llevado hasta donde está ahora y que aunque muchas veces las personas no entiendan el proceder de sus acciones, explicó que es parte de su “misión en la vida” y está buscando cumplirla a toda costa.

Seguido de esto comentó sentirse orgulloso de lo que ha logrado y comenzó, con mucha emoción, a entonar la canción de “El Apagón” para así cerrar el discurso con el que todos sus fans enloquecieron.

