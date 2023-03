Bad Bunny se convierte en la portada de importante revista y responde a haters: "No voy a hacer otra cosa para gustarte"

Uno de los cantantes latinos más importantes de los últimos años es sin duda Bad Bunny, quien con su "sazón" de Puerto Rico ha logrado conquistar a millones de personas de todo el mundo incluso si no hablan su idioma y de ahí que no sorprenda ver que durante las premiaciones su nombre sea uno de los más sonados. Su popularidad no sólo lo ha llevado a los escenarios más importantes, sino también a la actuación e incluso al mundo del modelaje al convertirse en un ícono que rompe estereotipos y con todo esto en mente ahora también se convirtió en la portada de la revista Times.

Al tratare de una importante revista y con reconocimiento mundial, Bad Bunny habló sin tapujos desde temas políticos que incluso ha tocado en temas como "El Apagón", además de sus orígenes de los que no sólo se siente orgulloso, sino que también lo representan como nadie o nada más. De ahí que una de sus mayores preocupaciones a la hora de hacer música es que le guste y sea bien recibida por los puertorriqueños, a quienes va dirigida; en esta ocasión, Benito Antonio Martínez Ocasio también aprovechó para responder a sus haters y exfans que han dejado de apoyarlo con una contundente frase:

"No voy a hacer otra cosa para gustarte", dijo a la revista Times.

Así luce la portada de la revista. (Foto: IG @time)

"Bad Bunny es quizás el primer artista crossover inverso del mundo, cuyo éxito proviene de la negativa a atender a la corriente principal. Su originalidad obstinada, su independencia y su lente ferozmente local lo han convertido en un tipo radicalmente nuevo de estrella del pop global, trazando caminos hacia el éxito que pasan por alto por completo a los guardianes de la industria de Nueva York o Hollywood", fue el mensaje que compartió la revista en su publicación de este martes 28 de marzo, misma en la que no dudó en resaltar que el cantante ha impactado en el mundo con sus canciones, pero también con su estilo al aparecer en más de una ocasión con vestidos o las uñas pintadas.

En su sesión de fotos para la portada el supuesto novio de Kendall Jenner apareció con joyas doradas como aretes, piercings, collares y anillos, además de lujosas prendas como camisas de cuello alto con olanes, listones, sacos con moños, botines, abrigos oversize en color rosa y con detalles como moñitos, guantes, flores y vestidos largos con los que se mantuvo fiel a su estilo. Por supuesto, más allá de esto también dejo ver quien es mientras le respondía a sus haters.

Benito se abre con sus fans y responde a los haters

Durante su conversación con la revista, Bad Bunny también habló de su pasión por su música que siempre lo lleva a desear más o ser el mejor y aunque el recibimiento de los puertorriqueños es el que más relevancia tiene, el cantante no dudó en explicar que también le llegan sentimientos para satisfacerse a si mismo: “Si hay alguien que hizo una canción cabr*na, yo voy a hacer una canción más cabr*na”.

El mensaje con el que se defendió de los haters ya hizo eco en las redes sociales. (Foto: IG @time)

“Yo siempre digo que si me escucharan mil personas y me presentara una vez al mes en un lugarcito, solo con eso sería feliz”, explicó para después agregar, “pero el hambre y la pasión que tengo por esto es imposible, porque siempre quiero dar más y más y más”.

Sobre el tema de la grandes multitudes y los recintos a los que llega, Bad Bunny también fue cuestionado sobre su próxima presentación en Coachella que ya tiene a millones emocionados, pero al propio Benito no se trata de una de sus mayores preocupaciones. "¿Se supone que debo sentir algo? Sentí más presión en el Hiram Bithorn [Estadio en Puerto Rico] que en Coachella”, responde.

"Benito dice que la 'única recepción' de su música que le importa es la de los fanáticos puertorriqueños. Pero también dice que sus críticos no le molestan. 'Cuando leo comentarios que dicen, 'Bad Bunny ahora no voy a escuchar tu música', está bien', dice. 'No voy a hacer otra cosa para que te guste. Hay muchos artistas, y tal vez encuentres a alguien que te guste'", se lee en la revista.

Con joyas y las uñas pintadas protagonizó la portada de revista. (Foto: IG @time)

