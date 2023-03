El cantante Manuel Turizo busca autenticidad

El cantante Manuel Turizo sabe la importancia de las redes sociales en el impulso de una carrera, fue gracias a éstas que su primera canción cobró fama, “Una lady como tú”, sin embargo, no pasa todo el tiempo buscando el próximo hit del momento, ya que él quiere ofrecer autenticidad a sus seguidores.

“Yo saqué mi primera canción en YouTube desde casa hace seis años, esto me abrió la puerta para construir lo que hoy tengo, pero esto no significa que voy a estar atrás de la tendencia o en TikTok, creo que esto debería ser orgánico, porque el que no esté ahí, no quiere decir que no será un éxito, claro quizá con esto lo sea más rápido, pero no es necesario”, dijo el colombiano.

Para Turizo lo más importante de la música es expresar las emociones que todos los días siente, ya sea esa buena vibra que tiene cuando está por irse de antro en la noche, o la depresión que le deja la cruda, porque esto es lo que convierte esta disciplina en arte.

“A la hora de hacer música tienes que callar muchas voces de la cabeza y dejar de pensar tanto en el negocio o en qué la canción sirva para esto o para el otro, solamente es concentrarte en qué quieres expresar, por eso se llama arte, sino nosotros estuviéramos haciendo negocio netamente y entonces no me preocuparía por componer, dejaría que me llevaran a los mejores compositores y productores”, afirmó.

Con esta idea en mente, Manuel Turizo hizo su nuevo disco “2000”, donde expresa todo lo que sintió en los últimos años, no sólo en las letras, también en las melodías, por eso es que el material no sigue un sólo género, ya que lo hizo basado en todas sus influencias, pasando desde el pop urbano, hasta el merengue y el regional mexicano.

Considera que la música latina es más allá del reguetón. (Crédito: Especial)

Es normal que te en casilla en casilla, pero internamente con mi equipo de trabajo siempre me decían es que tú solo cantaste esto pero no Yo nunca me he sentido encasillado creo que soy un cantante y un compositor y puedo cantar y componer como yo me siento.

“Es normal que te encasillen, hasta mi equipo en la disquera me decía que sólo estaba en un género, pero no tienes que seguir un ritmo o un estilo en específico, simplemente hay que seguir lo que tú sientes, hacerlo, mostrarlo y defenderlo”, detalló.

El artista agradeció el éxito que ha tenido y se siente bendecido de poder trabajar en algo que disfruta, porque sabe que hay muchas personas que están en trabajos que no soportan, pero es la única manera en la que pueden conseguir ingresos para seguir en esta vida.

El primer sencillo de su nuevo disco es “El Merengue”, un ft. con Marshmello.

Considera que la música latina es más allá del reguetón.

Canta con mariachi en una canción de este álbum.

Ya está en pláticas para colaborar con un artista mexicano del regional.

Tiene varias presentaciones por todo el país en abril.

28 de marzo estará en el Auditorio Nacional.

6 años de carrera profesional tiene.

