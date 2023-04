VIDEOS: Bad Bunny recibió una brutal golpiza en WrestleMania 39

Luego de su polémica participación en la edición 39 de WrestleMania, Bad Bunny regresó a un evento de la WWE, sin embargo, no resultó ser una buena idea pues el famoso cantante de reggaetón tuvo un fuerte enfrentamiento con Dominic Mysterio y con su compatriota Damian Priest, quienes le aplicaron un doloroso castigo que reafirmó el inicio de una intensa rivalidad que podría marcar el regreso del “conejo malo” a uno de los encordados más importantes de todo el planeta.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que esta reciente rivalidad entre Bad Bunny y Dominic Mysterio inició el pasado fin de semana en el marco de WrestleMania 39 donde Rey Mysterio se enfrentó contra su propio hijo, quien sin ninguna compasión golpeó a su progenitor con distintos objetos con el único afán de humillarlo públicamente por los problemas familiares que enfrentan, no obstante, en el momento cumbre de la pelea, “el conejo malo” interfirió y ayudó al amo del “619” a imponerse ante su heredero, quien evidentemente se molestó con el cantante, quien, se supone, solo participaría en el evento como comentarista.

Tras este inesperado episodio, Bad Bunny se quedó en Los Ángeles, California y la noche del lunes asistió como público al evento denominado “RawAfterMania” y ahí nuevamente se encontró a Dominic Mysterio, quien se acercó al cantante para discutir sobre lo ocurrido el fin de semana, pero la charla se subió de tono y terminaron intercambiando golpes.

Durante este primer encontronazo, Bad Bunny mandó al suelo a Dominic Mysterio con un potente puñetazo, pero enseguida intervino Damian Priest y no le tuvo piedad al intérprete de éxitos como “Me porto bonito” y “Ojitos lindos” a quien le pidió que no interviniera en asuntos que no le incumben y para darle una lección lo azotó sobre la mesa de comentaristas, la cual, terminó hecha pedazos por el fuerte golpe.

Tras el golpe, Bad Bunny quedó completamente aturdido, pero afortunadamente no sufrió lesiones de consideración, pero en cuanto se recuperó quiso buscar a Damian Priest y Dominic Mysterio para continuar con la pelea, pero esto ya no ocurrió y aunque no ofreció más declaraciones, se cree que muy pronto podría regresar a los encordados para seguir avivando la rivalidad con el hijo de Rey Mysterio, incluso, se especuló que podría hacer dupla con el amo del “619”, quien el pasado fin de semana entró al Salón de la Fama de la WWE.

Cabe mencionar que, Bad Bunny ha referido en distintas ocasiones que desde que es un niño tiene un gran fanatismo por la lucha libre de la WWE, por lo que en cuanto fue invitado participar en uno de estos eventos aceptó de inmediato y ha reconocido que poder luchar a nivel profesional “es un auténtico sueño hecho realidad”.

