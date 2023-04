Bratty, la única mexicana en Coachella, es autodidacta de la música

Con tan sólo 22 años, Bratty es la única mexicana que este año se presentará en Coachella, el festival más importante de Estados Unidos para la música trending; promete que será una presentación única, pero acepta que ni en sus sueños más alucinantes imaginó que esto pasaría.

“Jamás pensé que me convertiría en artista y podría vivir de esto. Llegué a la música porque me dio curiosidad todo lo que veía en internet, porque fue descubrir a muchas bandas independientes de EU y los pocos que iban surgiendo en México que me gustaban, las escuché mucho tiempo y esto fue definiendo mi estilo”, contó la joven intérprete.

Ya escribió nueva música, espera entrar al estudio pronto. (Crédito: Antonio Nava)

Internet no sólo la ayudó a encontrar el género que le gustaba, también la enseñó a tocar algunos instrumentos y a empezar a producir. “Todo fue gracias a tutoriales de YouTube, con ellos aprendí a tocar la guitarra y el teclado, y en general a hacer música. Siempre fui muy intuitiva para usar los software. Definitivamente, creo que la red es una herramienta muy poderosa, sí la sabes usar”, dijo.

Bratty comenzó su proyecto a los 15 años, así que está oportunidad no es fortuita, estuvo varios años moviéndose de manera independiente, entró a la universidad a estudiar producción musical, pero a medida que ganaba más éxito, era imposible continuar en la escuela. En plena pandemia, con el boom de las redes sociales como TikTok, firmó contrato con Universal Music (junio 2020) y su trabajo cobró más fuerza, pero disfruta de seguir aprendiendo tanto de ellos como de las nuevas cosas que encuentra en la web.

Sabe tocar el teclado, la guitarra y un poco de batería y bajo. (Crédito: Facebook / Bratty)

ORGULLO NACIONAL

Cómo sinaloense está orgullosa de mostrar otra cara del estado, que se empiece hablar del lugar por el talento y la música, y no sólo por la violencia que tiñe la zona. Además, de que su estilo se aleja del sonido de banda, ella se enfoca más en el bedroom pop, garage rock. “Siento que el lugar de dónde vienes, no te define, pero sí es tu trabajo ponerlo en alto, porque es necesario sacar a relucir las cosas positivas, y me da mucho gusto ser parte de esas cosas. Ahorita también estoy trabajando con otras mujeres artistas que también son de ahí y quiero trabajar con ellas para que la gente vea que hay mucho talento, por eso hay que ayudarnos”, detalló.

Su más reciente material se llama “Es mi fiesta y si quiero hago un EP”. (Crédito: Facebook / Bratty)

Jennifer Abigail Juárez Vázquez, su nombre real, agradece también que sus papás la han apoyado desde el inicio de este sueño. Primero, comprándole los instrumentos para que aprendiera a tocarlos, después aceptando sus decisiones de entrar por completo a la música.

Sus influencias son artistas como Billie Eilish y la banda Best Coast. (Crédito: Antonio Nava)

“No entendía, pero me dejaron hacer todo. Fue hasta que la gente me empezó a pedir fotos y cosas así, que se dieron cuenta que iba en serio. Ahora mi papá es mi principal fan, siempre sabe cuántas reproducciones hay de un día para otro y está pendiente de todo lo que publicó en redes sociales”, finalizó.

2019 sacó su álbum “Delusión”

2021 llegó con el material “tdbn”.

