BLACKPINK: todo lo que debes saber sobre su presentación en el Coachella

El próximo sábado, la agrupación de chicas más popular del momento, BLACKPINK, se presentará en el festival Coachella como uno de los artistas principales, por lo que sus fans se encuentran muy emocionados al respecto. Aunque se desconoce las canciones que presentarán este fin de semana, lo cierto es que cantarán sus mayores éxitos y amenizarán el evento con su energía.

De hecho, Jisoo reveló que darán un show mejor al que dieron en el 2019, fecha en que se presentaron por primera vez en el festival. Mientras tanto, Lisa, detalló que mostrarán lo mucho que han crecido y mejorado como grupo.

¿Dónde puedo ver la presentación de BLACKPINK?

Pese a que no todos los fans de BLACKPINK estarán presentes durante su show en el Coachella, lo cierto es que podrán verlas a través del canal de YouTube del festival. En México, la presentación de la girlband iniciará a partir de las 21:00 horas de este sábado 15 de abril, pero cada país tiene su horario especial.

¿Qué canciones cantará la girlband en Coachella?

Durante el show de la banda surcoreana se espera que canten canciones como: "Kill This Love", "Pink Venom", "Shut Down" y "How You Like That" no falten, pero los fans aseguran que en los ensayos han logrado escuchar a las chicas cantando "Typa Girl" y "PLAYING WITH FIRE". Por otro lado, hace unos días se informó que la banda de chicas podría estrenar una nueva canción durante su presentación, pero esto no ha sido confirmado hasta el momento.

Los fans esperan que la banda tenga un invitado especial.(Créditos: YG)

¿Cómo será la presentación de BLACKPINK en Coachella?

Durante una entrevista para Billboard, la agrupación de K-Pop detalló que su show en esta edición del festival será divertido y estará lleno de energía. “Creo que actuar para Coachella en 2019 fue un momento que realmente nos despertó como blackpink: estar motivados, seguir soñando y soñar en grande. Nunca esperábamos algo tan grande como ser la cabeza. Traeremos algo divertido”, mencionó Rosé.

BLACKPINK se presentará por segunda vez en Coachella. (Créditos: YG)

Aunque mencionaron estar algo nerviosas, también dijeron que regresar como uno de los artistas principales era algo sumamente emocionante e irreal. “Estamos emocionadas y honradas de poder regresar a Coachella como cabeza. Tuvimos el mejor momento en 2019 y no podemos esperar a experimentar la energía de la audiencia. Hay algunos nervios, pero estamos listos para divertirnos”, agregó Jennie.

