VIDEO: V de BTS da un adelanto de su nueva canción “Maybe” y enamora al ARMY

Recientemente, el cantante surcoreano de K-Pop Kim Taehyung, quien es conocido como V de BTS, compartió con sus fans un adelanto de su nueva canción titulada "Maybe" y enamoró a todos con su talento, pues, aunque solamente mostró segundos de su trabajo, dejó claro que es un gran compositor.

Además, prometió que próximamente estará más cerca del ARMY, nombre de su fandom, pues se conectará más seguido en las plataformas y compartirá más sobre lo que hace en sus día a día, ya que desea mantener a sus fans al tanto de lo que hace.

¿Qué hay sobre la nueva canción de V de BTS?

A través de una transmisión en vivo en la plataforma de Weverse, donde suele conectarse con el ARMY, el cantante de los Bangtan Boys informó que ha estado usando su tiempo para descansar, ver Netflix, leer, comer y dormir, pero también ha estado trabajando en nueva música, por lo que no dudó en compartir un pequeño fragmento de una nueva melodía. "Bueno, escribí el primer verso y luego me di por vencido. Supongo que no es necesariamente un 'fracaso'...", detalló.

Tras acomodar la cámara y prender una vela, Taehyung puso el adelanto de su canción "Maybe" en su live y enamoró a sus fans, pues, aunque solamente duró unos segundos, mostró lo bueno que es componiendo música nueva. Asimismo, informó que planea lanzar su creación cuando esté terminada.

V asegura que hará más lives por sus fans

Por otro lado, el ídolo de K-Pop dijo que se esforzará por realizar más videos en vivo, pues considera las fotos o selfies no son suficientes para compartir su amor a sus fans. Incluso, detalló que cada que le mencionen que "lo extrañan" en la plataforma de Weverse, él se conectará. También comentó que ha leído que algunos ARMY no están contentos con las fotos que se toma, por lo que optará por subir videos y así mantener el cariño de sus seguidores.

El cantante emocionó a sus fans con un live. (Créditos: Hybe)

