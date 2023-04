Conoce la inédita canción que Karol G le dedicó a Anuel AA tras su separación

Karol G es una destacada cantante colombiana y que es considerada como una de las artistas femeninas más importantes del momento. La Bichota se encuentra atravesando por su mejor momento en lo personal, teniendo en cuenta que sigue batiendo récords y conquistando escenarios. En los últimos días, se filtró que la intérprete de ‘Tusa’, ‘Provenza’ le compuso una canción a Anuel AA una vez que se separaron, pero que nunca salió a la luz.

El nombre de Karol G ha estado en el ojo de la polémica en los últimos días, teniendo en cuenta que se conoció que su familia estuvo vinculada con el reconocido narco Pablo Emilio Escobar. Y es que hace un largo tiempo atrás, su madre, Martha Navarro, fue ayudada por el líder del cártel de Medellín. Y es que en ese entonces, la familia de la cantante colombiana tenía problemas económicos y la madre de la artista trabajaba en un restaurante y Escobar era un cliente y solía dejar grandes propinas, lo que ayudó a la familia Navarro a salir de la crisis.

La familia de Karol G estuvo vinculada a Pablo Escobar. Fuente Instagram @karolg

Pero, no es en la única polémica en la que Karol G ha estado envuelta en los últimos días y es que la intérprete de ‘Provenza’ criticó duramente la portada en la que apareció de la revista GQ ya que, según ella, editaron su fotografía con Photoshop. En un posteo de Instagram, la autora de ‘Mañana será bonito’ expuso: “No sé por donde empezar. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con mi cuerpo”. La Bichota se mostró en contra de los estereotipos y fue muy crítica con los encargados de la revista.

El posteo por el que se enfureció Karol G. Fuente Instagram @karolg

La canción que Karol G le dedicó a Anuel AA

En las redes sociales, comenzó a circular una canción inédita que Karol G le compuso a Anuel AA, luego de que éstos se separaran en 2021 en medio de una polémica. Si bien la cantante colombiana le dedicó ‘TQG’ junto a Shakira, le había compuesto otra canción a su ex novio que nunca salió a la luz y que es una fuerte crítica hacia el trapero de Puerto Rico.

La canción lleva el nombre de ‘Un clásico’ y no fue incluida en el último disco de Karol G llamado ‘Mañana será bonito’. De acuerdo a lo que se difundió por las redes sociales, la canción dice: “Se que no olvidas el piercing que tengo en la t*ta. Ya deja de estar buscándome en la loca esa, que si te llamo, corriendo tú haces la maleta. Tú nunca olvidas mi nombre, te marcaron las seis letras”.

