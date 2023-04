Estas son las imágenes sin filtros ni Photoshop de la sesión de Karol G

Karol G se enfrentó a una gran polémica la semana pasada por las fotos que salieron en la portada de GQ. La reconocida revista publicó a “La Bichota” en la portada, pero ella no quedó contenta con el resultado. A pesar de los insistentes pedidos de la artista por no publicar algo con lo que no se siente identificada, los editores no tomaron con importancia los mensajes.

Sin dudas que el Photoshop en las imágenes estuvo presente en todo momento. Si una observa las fotos que publicó la revista GQ, se ve a la cantante colombiana muy cambiada y con un aspecto casi de anorexia. Esto hizo que la ex de Anuel AA estallara por los aires e hiciera un gran descargo en sus redes sociales.

Las fotos de Karol G sin Photoshop

Karon G sin Photoshop. Fuente: Instagram @karolgsite

La cantante Karol G se puso muy triste cuando vio que la prestigiosa revista le había cambiado el cuerpo por completo. En su su cuenta de Instagram “La Bichota” expreso: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así”, expreso.

En las imágenes con Photoshop se puede ver el mentón, los cachetes y los brazos de la cantante muy delgados y diferentes a cómo se ven en la realidad. Es por eso que después del escándalo, la artista regresó a su cuenta de Instagram y de TikTok y se mostró tal cual es. En la plataforma de origen chino, también compartió las imágenes sin editar.

Karon G sin Photoshop. Fuente: Instagram @karolgsite

Karol G al natural fue viralizada por sus fans donde se la ve a la colombiana con el mismo vestido verde pero sin los arreglos fotográficos, por lo tanto su cuerpo y su rostro se veían tal cual es. El escándalo de la portada también hizo enojar a su papá, quien es conocido artísticamente como ‘Papá G’.

