Karol G presumió su hermosura en vestido rojo y dejó atrás el episodio del Photoshop

La artista Karol G atraviesa uno de los mejores años de su trayectoria musical. Tras la presentación de su disco “Mañana será bonito”, la oriunda de Medellín ha estado en el centro de la escena. Liderando los rankings musicales, ofreciendo espectáculos en distintas ciudades y ganando lugar en diferentes medios de comunicación, se ha consagrado nuevamente entre las mejores.

Karol G posando. Fuente: Instagram @karolg

La cantante colombiana, con su compatriota Shakira, también lanzó al mercado la colaboración “TQG” que se transformó en otro himno de las artistas tras sus decepciones amorosas. Con elogios de una hacia la otra y viceversa, las artistas han grabado sus nombres en la historia musical y se posicionan como las máximas estrellas.

El posteo de Karol G en Instagram

Recientemente, Karol G se transformó en tendencia luego de realizar un descargo público por la publicación que hizo la revista GQ. En la portada y en el interior de la publicación se ve a la intérprete de “Provenza” con un rostro y una silueta manipulado por Photoshop, algo que fue considerado por la cantante como “una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural”.

La portada de la revista. Fuente: Instagram @karolg

La situación expuesta por Karol G tomó gran repercusión otros famosos e internautas le mostraron su apoyo. Hasta su club de fans emitió un comunicado en donde señalaron: “No es justo que se desfigure y transforme su imagen al punto de ser irreconocible cuando siempre ella se ha mostrado muy transparente y ha velado por trasmitirnos su seguridad a las demás mujeres”.

Karol G posando. Fuente: Instagram @karolg

Ahora, Karol G dejó atrás el episodio del Photoshop y volvió a la carga en su cuenta de Instagram. En la red social de la camarita se mostró sentada frente al espejo y presumiendo su hermosura en vestido rojo. La intérprete de “La vida es una” demostró que nada ni nadie opacarán el gran año que está teniendo y mucho menos si se trata de algo referido a su cuerpo.

