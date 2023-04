Karol G explota contra importante revista por editar su cuerpo: "Me siento cómoda en como me veo al natural"

Karol G no se quedó callada y explotó contra una importante revista internacional, pues la colombiana los acusó de haber editado su cuerpo para una portada. La intérprete compartió en sus redes sociales que sabe muy bien que esto le podría traer repercusiones a nivel laboral, sin embargo, no está dispuesta a que le apliquen photoshop, cuando ella está tratado de romper con los estereotipos de belleza y hacer que las mujeres se sientan orgullosas de su cuerpo al natural.

La mañana de este jueves 6 de abril la revista GQ reveló su portada en la que aparecía "La Bichota", sin embargo, la cantante lucía muy diferente a como se ve en sus fotos de sus cuentas oficiales, pues en la imagen aparecía con un vestido corto estilo cut out, pero dejándose ver extremadamente delgada, algo que se notaba en su rostro, ya que tenía los pómulos muy marcados. Evidentemente sus fans se dieron cuenta que se traba de un exceso de edición, pero fue la propia artista colombiana la que salió a ponerle un alto a la publicación.

Karol G explota contra la revista por editar su cuerpo

La cantante de "TQG" y "Cairo" compartió en su cuenta de Instagram la imagen de la polémica portada, si bien es un gran logro para su carrera, pues con ella se confirma su influencia en el mundo de la moda y el medio artístico, Karol manifestó su desacuerdo con la serie de ediciones que le hicieron a su cuerpo. La intérprete indicó que antes de hacer pública su denuncia, ya les había hablado con los encargados y pasaron por alto sus comentarios.

Karol G se muestra indignada por la edición que hicieron a su cuerpo Foto: Captura de pantalla

"No se ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", destacó la intérprete, de 32 años.

En la queja que compartió a sus más de 61.2 millones de seguidores, la originaria de Medellín, Colombia, indicó que esto no es una ofensa para ella, sino para todas las mujeres que están buscando romper con los estereotipos de belleza que impone la sociedad y revistas de moda. Asimismo, destacó que sabe las repercusiones que puede tener esta denuncia pública, pero quiere mandar un mensaje importante.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", finalizó Karol G, que inmediatamente recibió el apoyo de sus fanáticos y de algunos de sus compañeros en el medio de la música, que también se mostraron indignados por la edición que le hicieron.

Karol G muestra una foto al natural IG @kraolg

Carolina Giraldo Navarro, nombre completo de la artista, es una de las celebridades más importantes del género urbano, y también del mundo de la moda, pues ha ocupado su imagen para dar un mensaje de body positivity para todas las mujeres. De hecho, no es la primera vez que contesta a críticas contra su cuerpo, como la vez que le dijeron que tenía "barriguita", y ella se mostró orgullosa de su cuerpo.

