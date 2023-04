FOTO: Marjorie De Sousa impone moda en vestido metálico y botas cowboy

Marjorie De Sousa ganó miles de "likes" en Instagram con una foto luciendo un look juvenil y moderno con el que enamoró a sus fans en la popular red social. En la imagen que la actriz publicó se le observa luciendo un vestido corto de tipo cut out en tono metálico que combinó con botas cowboy de color verde, outfit con el que impuso moda y se confirmó como una de las más bellas de la farándula.

La guapa venezolana, de 42 años, dejó claro que no le teme a los atuendos divertidos y coquetos, algo que ya ha demostrado con muchos de los looks que deja ver en las redes sociales, pues De Sousa es una de las famosas que es muy activa en las plataformas digitales, en las que se confirma como una de las reinas del estilo del espectáculo, con outfits juveniles con los que sin duda roba miradas.

Marjorie De Sousa conquista en moderno vestido

Luego de revelar que estaba de luto por la muerte de un querido amigo, fue este miércoles cuando Marjorie compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 9.2 millones de fans, una instantánea en la que se le puede ver presumiendo su silueta en una coqueta prenda que destaca por su corte debajo del busto, un estilo que ganó mucha popularidad en el 2023 y que promete seguir siendo el favorito en este año.

Marjorie impone estilo en coqueto look metálico. Foto: IG @marjoriedesousa

"Si existe el verdadero amor ese incondicional, ese que no limita, ese que solo escucha, ese que te admira, que te ama como eres, ese que te mira y te da calma, ese que cree en ti y que se despierta escuchándote con el corazón. #photo @angelramoos @julianhairstudio @juansousaofficial @miki_von @avafuentesshoes P.D. Gracias amigo peludo por ser parte de esta hermosa foto", escribió la actriz para acompañar la publicación en la que se le ve posando con un bello can de color café.

La publicación de la actriz ha generado 14 mil "me gusta" en menos de 24 horas, aunque no es la primera vez que la también modelo causa impacto con sus looks modernos y frescos, pues la venezolana constantemente consiente a sus admiradores posando en atuendos con los que destaca al máximo su belleza y figura, la cual le ha hecho ganar fama en las redes como fashionista.

En la imagen que dejó ver se le observa vistiendo una prenda que destaca por su estilo futurista, pues se trata de un vestido metálico en plata, que llama la atención por su escote bajo en "V", y su corte en la parte baja del busto, la cual combinó con botas cowboy de color verde, también de tipo brillante, logrando un atuendo con el que sin duda brilla en cualquier lugar y se corona como fashionista.

La actriz se corona como reina de estilo. Foto: IG @marjoriedesousa

La nacida en Caracas, Venezuela, ha tenido gran éxito en la televisión mexicana, pero no se ha salvado de la polémica, esto por las declaraciones que en más de una ocasión ha dado su expareja, el también actor Julián Gil, de quien se divorció en el año 2017 y se ha mantenido en un pleito, ya que él asegura que no puede ve a su hijo Matías Gregorio, pequeño que actualmente tiene 5 años.

De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.

