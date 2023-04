Marjorie de Sousa se luce en overol de mezclilla y confirma que no pasan de moda

Marjorie De Sousa ganó miles de "likes" en Instagram, plataforma en la que compartió una serie de fotos luciendo un look fresco y juvenil con el que enamoró a sus fans en la popular red social. En las imágenes que la actriz publicó se le observa de paseo en un área de juegos infantiles, junto a su pequeño, vistiendo un overol de mezclilla con el que confirma que estas prendas no pasan de moda.

La guapa venezolana, que tuvo una exitosa participación en "La Desalmada", dejó claro que no le teme a los atuendos divertidos y coquetos, algo que ya ha demostrado con sus muchos de los looks que deja ver en las redes sociales, pues De Sousa es una de las famosas que e muy activa en las plataformas digitales, en las que se confirma como una de las reinas del estilo del espectáculo.

Marjorie De Sousa se moderna y juvenil en overol

Fue este jueves cuando compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 9.2 millones de admiradores, una serie de instantáneas en las que se le puede ver presumiendo su silueta en una coqueta prenda que también es conocida como peto o pantalón de pechera, por su diseño que combina un pantalón con una parte alta que cubre la zona del dorso, la cual ha sido favorita desde hace muchos años.

Marjorie impone con su estilo juvenil y moderno. Foto: IG @marjoriedesousa

"Tardes que enamoran!!!", fue la frase con la que Marjorie compartió las fotografías con las que cautivó a sus millones de seguidores, quienes no pudieron evitar llenarla de "likes" y halagos como: "Estás bellísima", "Demasiado bella", "Que preciosa", "Y tú también eres una mujer que enamora", "Preciosaaa...¡¡Te Adoro!!", "Muy hermosa bendiciones" y "Eres divina y muy encantadora"; entre muchos otros.

La publicación de la actriz ha generado casi 17 mil "me gusta" en sólo unas horas, aunque no es la primera vez que la también modelo causa impacto con sus looks modernos y frescos, pues la venezolana constantemente consiente a sus admiradores posando en atuendos con los que destaca al máximo su belleza y figura, la cual le ha hecho ganar fama en las redes como fashionista.

La actriz se confirma como fashionista. Foto: IG @marjoriedesousa

La nacida en Caracas, Venezuela, ha tenido gran éxito en la televisión mexicana, pero no se ha salvado de la polémica, esto por las declaraciones que en más de una ocasión ha dado su expareja, el también actor Julián Gil, de quien se divorció en el año 2017 y se ha mantenido en un pleito, ya que él asegura que no puede ve a su hijo Matías Gregorio, pequeño que actualmente tiene 5 años.

De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.

Foto: IG @marjoriedesousa

SIGUE LEYENDO:

FOTO: Marjorie De Sousa paraliza Instagram en revelador vestido de seda

Marjorie de Sousa incendia la red con escotado look sport y coqueto baile