FOTO: Marjorie De Sousa paraliza Instagram en revelador vestido de seda

Marjorie De Sousa causó sensación en las redes sociales con su belleza y un coqueto look perfecto para presumir sus torneadas piernas. Fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene millones de seguidores, donde la actriz se lució con un revelador vestido de seda en tono vino, con el que paralizó la plataforma y se llevó todas las miradas y miles de "likes", además de halagadores comentarios.

La venezolana, que en el 2022 destacó con su participación en la telenovela "La Desalmada", dejó claro que no le teme a mostrarse con los atuendos más chic, algo que ya ha dejado ver con sus looks de playa y sus prendas abiertas o con transparencias, pues es una de las famosas que mejor luce las tendencias de cada temporada, y así lo confirmó con su vestido de tela satinada.

Marjorie De Sousa se luce en vestido de seda

La también cantante y modelo compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, donde la siguen 9.2 millones de fans, una instantánea en la que se le puede ver presumiendo su curvilínea figura en un vestido de elegante color rojo quemado, prenda que llama la atención por diseño en tela sedoda, lo que lo convierte en un estilo muy chic, con el que sin duda dejó sin aliento a más de uno.

Marjorie presumió piernas de infarto. Foto: IG @marjodsousa

"Si tú sabes quien eres jamás permitas que otros te hagan dudar de eso. #mds #selesquierebonito #photo @esquedachris #maneup&hair @vanessaarellanomakeup2, escribió la bella rubia, de 42 años, para acompañar la foto en la que se le ve posando desde el piso y presumiendo cuerpazo en su coqueto atuendo con el que causó furor entre sus millones de seguidores, quienes no pudieron evitar llenarla de halagos como: "Preciosa", "Eres tan perfecta" y "Demasiado Linda"; entre muchos otros.

La publicación de la actriz ha generado más de 58 mil "me gusta", aunque no es la primera vez que la también modelo causa impacto con sus looks entre sus seguidores, pues la venezolana constantemente consiente a sus admiradores posando en atuendos con los que destaca su silueta, y de hecho ya había mostrado su revelador vestido de seda en otra fotografía que publicó hace unos días.

La actriz deslumbra con su belleza. Foto: IG @marjodsousa

Marjorie De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.

SIGUE LEYENDO:

Marjorie De Sousa conquista en ajustado vestido negro con transparencias

En mini short, Marjorie de Sousa conquista Instagram con su espectacular figura