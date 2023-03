Marjorie de Sousa presume piernas de infarto con solo una bata de seda

Con 42 años de edad, Marjorie de Sousa sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula y para probar este punto lo único que hay que hacer es echarle un vistazo a la última publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram, pues resulta que la actriz venezolana presumió sus torneadas piernas con solo una elegante bata de seda, por lo que, como era de esperarse, la arriesgada postal de la también modelo causó un gran furor entre sus fans, quienes no pudieron resistirse ante su belleza y se volcaron en halagos.

Como se dijo antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Marjorie de Sousa realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo un doble objetivo pues además de deleitar la pupila de los más de 9.3 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, la venezolana también aprovechó para enviar un poderoso mensaje a sus fans a través del siguiente texto: “Si tú crees en ti, todo se vuelve magia”.

Marjorie de Sousa dejó sin aliento a sus fans con esta postal. Foto: IG: marjodsousa

Para esta fotografía, la entrañable villana de “La Desalmada”, posó sentada sobre un banco de madera que estaba en una habitación con duela y paredes cafés, por lo que se creó una atmósfera sumamente peculiar que le permitió a la actriz destacar entre tanta opacidad.

En cuanto al espectacular look con que el Marjorie de Sousa derrochó belleza y sensualidad, únicamente se trataba de una elegante bata de seda en color vino y debido a las aberturas de dicha prenda, la también modelo venezolana pudo presumir sus estilizadas y torneadas piernas en todo su esplendor, además, estaba calzando un par de zapatillas de pulsera en color dorado y con adornos de pedrería que le aportaron un toque extra de sensualidad a su imagen.

Como era de esperarse, la publicación de Marjorie de Sousa causó un gran revuelo entre los millones de seguidores que ostenta en la aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su fotografía logró acumular más de 40 mil likes, además, los halagos tardaron en aparecer y por ello la caja de comentarios lució repleta de elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula que reconocieron su arrolladora belleza.

Marjorie de Sousa es todo un referente de la moda. Foto: IG: marjodsousa

“Cada día más hermosa”, “Tan linda como siempre”, “Toda una reina”, “Eres un verdadero sueño”, “Diosa”, “La perfección hecha mujer”, “Simplemente divina” y “Todo un bombón” fueron algunos de los halagos que se llevó Marjorie de Sousa, quien actualmente no se tiene ningún proyecto en televisión pues está tomando un descanso luego de haber participado en múltiples proyectos de forma simultánea, no obstante, esto no significa que no esté haciendo nada pues durante las últimas semanas ha estado muy ocupada explotando su faceta como modelo, además también ha estado enfocada en el cuidado de su hijo Matías, quien hace apenas una semanas celebró su cumpleaños número seis.

