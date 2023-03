VIDEO | Julián Gil no se aguanta y le hace una desesperada súplica a Marjorie de Sousa durante el programa que conduce

Los hijos siempre serán el talón de Aquiles de los padres, pues ellos siempre darán todo con tal de cuidarlos y velos bien. En este caso, Julián Gil y Marjorie de Sousa sostienen una batalla legal y mediática por la custodia de su hijo Matias Gregorio. Sin embargo, el primero no se aguantó y terminó haciéndole una desesperada súplica a quien fuera su pareja, de manera intermitente, desde el año 2006 hasta el 2017.

El insólito momento, pues este tipo de cosas las realizan los famosos fuera del ojo público, ocurrió durante el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, después de que presentaron una breve entrevista a la actriz donde evadió las preguntas sobre la situación con su expareja y el pequeño. Con el rostro visiblemente devastado, el conductor dijo que por ser parte de su trabajo permitió que corrieran la nota y que para él no ha sido algo sencillo de llevar.

"Es una mezcla de sentimientos. Llevo meses escuchando 'soy una dama y no quiero hablar de esto', creo que se le está faltando el respeto al niño, sobre todas las cosas, a mi como papa, al público y a la gente que de alguna manera la apoyó a ella. Me pregunto, si Mati le pregunta, quién es mi papá, qué hace mi papá, qué le dices al niño 'soy una dama y no puedo hablar'", expresó el también empresario argentino.

Julián Gil le hace una súplica a Marjorie de Sousa en vivo

Pero las cosas no terminaron ahí, pues Julián Gil le hizo una suplica directa a Marjorie de Sousa sin importarle la opinión pública y que estuvieran en un programa al aire: "Podría estar aquí hablando dos horas del tema y se me hace muy complicado. Lo único que yo voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones, ¡te suplico, te imploro!, ya no sé ni cómo hacerlo que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece, no sólo a mi, a sus hermanos, a sus tías...", mencionó.

Tras mencionar que la venezolana está privando a su hijo del derecho de tener una familia y un papá, sus compañeros le expresaron su apoyo incondicional asegurando que es un gran padre. Incluso, no faltó quien derramó lágrimas a la par del argentino. Por otro lado, también mencionaron que la situación les parecía injusta para él y el menor de edad.

Marjorie de Sousa y su pequeño Matias Gregorio (Foto: IG @marjodsousa)

