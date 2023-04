Marjorie De Sousa está de luto, así despidió a un ser muy especial: "Sé que hoy vuelas sin miedos"

Marjorie De Sousa, una de las actrices más queridas en la pantalla chica y las redes sociales, pasa por un triste momento, pues está de luto debido al fallecimiento de un ser muy especial, un amigo al que despidió en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que compartió fotografías de los momentos felices que vivieron juntos y le dedicó un bello mensaje: "sé que hoy vuelas alto".

La guapa venezolana, que ha tenido exitosas participaciones en telenovelas como "La Desalmada", "Un poquito tuyo" y "Sueño de amor", es muy activa en sus cuentas de redes, principalmente en la plataforma de Meta, donde la siguen 9.5 millones de fans, con quienes comparte detalles de su vida, como sus momentos junto a su hijo, y ahora la tristeza que siente al perder a un gran amigo, como lo reveló en una reciente publicación.

Marjorie De Sousa despidió a un ser muy especial

Fue la tarde de este martes cuando De Sousa publicó en Instagram un mensaje que acompañó con una serie de fotografías en las que se le ve con Elnor Bracho, un life coach que lamentablemente falleció, y con quien dejó ver que tenía una fuerte relación, pues con sus palabras se mostró conmovida por la pérdida, razón por la que recibió el amor de sus amigos con mensajes de apoyo y miles de "likes".

Marjorie despide a su amigo Elnor Bracho. Foto: IG @marjodsousa

"Aún no lo creo, esperaba escuchar el celular y que fueras tú, aún puedo oír tu sonrisa con cada locura nuestra, siempre estabas riendo y aún en momentos complicados siempre tenías alegría en tu corazón y me llenabas de ella, se que escucharé tu sonrisa de nuevo en mis sueños, pero sabes algo te voy a extrañar mucho. #tugüerita así me decías siempre, te amo, sé que hoy vuelas sin miedos y con más amor para los que desde acá te recordaremos. #vuelaaltomiEl #teamo @elnorbracho vuela libre", escribió Marjorie para acompañar las instantáneas.

De acuerdo con las redes sociales de Elnor Barco, además de coach de vida se describía como mentor metafísico, estratega holístico para negocios y proyectos, y transformador de vidas, un ser muy especial en la vida de la actriz venezolana, como lo dejó ver con sus emotivas palabras, en las que afirmó que lo extrañaría mucho, y que pasaban divertidos momentos, como lo confirma también con sus fotos.

La actriz pasaba bellos momentos con su amigo. Foto: IG @marjodsousa

La nacida en Caracas, Venezuela, ha tenido gran éxito en la televisión mexicana, pero no se ha salvado de la polémica, esto por las declaraciones que en más de una ocasión ha dado su expareja, el también actor Julián Gil, de quien se divorció en el año 2017 y se ha mantenido en un pleito, ya que él asegura que no puede ve a su hijo Matías Gregorio, pequeño que actualmente tiene 5 años.

De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.

