Capricornio y Tauro: HOY será un día mágico según los horóscopos de Nana Calistar

Nana Calistar trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para los signos del zodiaco hoy 19 de febrero. Este día será mágico para Tauro y Capricornio. Consulta aquí el mensaje de los astros.

Piscis

Es momento de cambiar mucho la forma de actuar y la forma de ser con los demás, cuidar tus palabras para evitar problemas sobre todo con tus seres queridos. No tengas miedo a lo que viene pues andarás un poco sacado de onda por ciertos acontecimientos que se presentarán, la vida es bien corta para que te afecte lo que las otras personas hacen, concéntrate en tu vida y la de tu familia y deja que a las demás se las lleve la tiznada. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje.

Acuario

Date la oportunidad de reflexionar sobre tu pasado y de darte cuenta de que la vida es una, no vuelvas a pasar por las mismas cuestiones que antes pasaste y que tanto daño te causaron, aprende de cada uno de tus errores. Es posible que comiences a sentir cierta atracción por una persona que ha llegado a tu vida desde hace tiempo, puede ser una amistad sin embargo se ve un terreno complicado debido a miedos del pasado que no los dejan estar juntos.

Capricornio

Es momento que cambies tu manera de pensar y veas la vida de forma distinta, tu felicidad radica en ti y no en el que vive a tu lado, recuerda darte tu lugar que no cualquiera persona merece tenerte en su vida. El amor llegará cuando tenga que llevar no comas ansias y llévate las cosas tranquilas. Si tienes ya una relación no te sientas presionado o presionada y trata de darle el tiempo que merece, algunas veces se cansa o se siente solo o sola. Cambia de estado de ánimo y se más positivo o positiva en tu vida, recuerda que tu signo suele atraer mucho lo que piensa o desea y más en las cuestiones negativas..

Sagitario

Llega un cambio que has esperado desde hace mucho tiempo, aprovéchalo y sácale buena partida pues emocionalmente te va a atraer a una persona que cambiará tu mundo. Si ese amor de plano no quiere dar ese paso ya déjate de tonterías y busca otras oportunidades.

Escorpión

Días de aprendizaje pues se te quitará la careta de tu rostro y te darás cuenta de cómo te han jugado el dedo en el hocico muchas personas. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas.

Libra

Aguas con lo que le deseas a las demás personas pues eso mismo regresará a ti por triplicado. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas.

Virgo

No permitas que cambios de última hora te lleven por caminos equivocados y al final no sepas como resolver. Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya.

Leo

No te dejes manipular por quien no te aporta nada a tu vida y solo te causa dolores de cabeza. Celos y desconfianza con amistad o pareja se presentará. Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y peleas no vale la pena.

Cáncer

No permitas que amores del pasado te afecten tu presente porque van a regresar en cualquier momento y te van a afectar la existencia. Noticias de dinero están por llegar. Movimientos en tu manera de ver la vida, te la tomarás más a la ligera y te darás cuenta de lo fácil que es ser feliz.

Géminis

Un amor muy importante retorna con nuevas noticias. Momento de enfrentar lo que viene, enfrenta lo que tiene que venir y no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza. Días grises buenos y no tan buenos, quizás reflexiones mucho a tal grado de que entre en ti cuestiones de bipolaridad que afectaran todo tu entorno.

Tauro

Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que han llegado a ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten. Es momento de cambiar eso que no te gusta de ti, eso que te impide seguir tus sueños o que solo te causa cierto atraso. Noticia que tiene que ver con expareja te va a llegar a los oídos y va a poner turbio el ambiente.

Aries

Ten mucho cuidado con salidas o viajes repentinos que no pudieran salir como deseas o esperas. Te van a leer el precio y no te va a gustar en lo absoluto, así como eres bueno para criticar comienza por aceptar las críticas de otras personas.