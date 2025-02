Murió la IA: cómo se vería realmente Katsuki Bakugo de ‘My Hero Academia’ versión femenina, gracias al estilo cosplay

My Hero Academia es perfecta para crear un cosplay, pues narra la historia de un universo donde la mayoría de las personas nacen con habilidades especiales llamadas Quirks. Hay personajes que logran atraer por lo simpáticos que son, desde el heroico y decidido Izuku Midoriya hasta el arrogante y poderoso Bakugo.

Cada uno de los personajes tiene características especiales, pero quien es considerado como alguien interesante por su actitud arrogante e impulsiva es Katsuki Bakugo, que a pesar de tener un complejo de superioridad, sabe admitir cuando lo han derrotado.

Este personaje fue muy bien transformado a mujer. Fuente: Web

Esto se puede ver, en un épico enfrentamiento en la entrada a la academia, cuando Izuku intentó revelar la verdad sobre su Don, One For All a Katsuki, pero Bakugo lo malinterpreta, creyendo que se burlaba de él y en un arrebato de ira, Katsuki intentó silenciar a Izuku con prepotencia.

Katsuki Bakugo de ‘My Hero Academia’ versión femenina

En la cuenta de W0lfieRose en Deviantart, la modelo se encarga de dar una fuerte y explosiva versión de Bakugo, que también es conocido como Kacchan o por su nombre de héroe Dynamight. Tiene un toque muy femenino, pero a simple vista queda claro que es capaz de acabar con los enemigos que se le pongan enfrente.

La cosplayer estadounidense fue completamente leal a la esencia del personaje de My Hero Academia, pues se puede ver con su cabello rubio, una blusa negra apretada con una X naranja en el centro que resalta sus atributos y su atlética figura.

