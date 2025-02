Ven a México con ventaja

Un mejor panorama tiene México ante la incertidumbre mundial por las amenazas arancelarias del presidente de EU, Donald Trump. Así lo consideró la presidenta global de Santander, Ana Botín, quién anunció una inversión de dos mil millones de dólares. “A todos nos va a afectar el tema de los aranceles. El mundo va a crecer menos, pero dentro de este panorama México se ve mejor”, dijo. Adelantó que el Plan México “va a compensar parte de ese menor crecimiento”.

A un paso de ser aprobada

Este miércoles el Senado, presidido por Gerardo Fernández Noroña, prevé discutir y aprobar la iniciativa contra la reelección y el nepotismo, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer se aprobó en comisiones con 22 votos a favor, de legisladores de Morena, el PT y el PVEM, y seis abstenciones, todas ellas de la oposición.

Se afilian ex panistas y ex priístas

Dio de qué hablar el módulo que instaló Morena en el Senado. Se afiliaron el ex panista Miguel Ángel Yunes y los ex priistas Alejandro Murat y Cynthia López. También el dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, quien ofreció incorporar a 5.5 millones de maestros. Pero Javier Corral no; se lo notificó a la presidenta Sheinbaum y a AMLO.

La gobernadora rompe lanzas

Por cierto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se opuso a la afiliación de Miguel Ángel Yunes a Morena. Solicitará por escrito a la dirigente Luisa María Alcalde negarle la membresía, y anexará “pruebas” de que el ex panista está ligado a “lavado de dinero y otros delitos”. A su reclamo se sumó su colega de Oaxaca, Salomón Jara.

Banderazos a los foros

Arrancan los foros de recopilación de propuestas para construir una nueva Ley General de Educación Media Superior. El titular de la SEP, Mario Delgado, dio el banderazo de salida para que mañana inicie en Tijuana la primera de seis sesiones. El resto serán en Morelia, CDMX, Mérida, Toluca y San Luis Potosí. Participan el Congreso y la ANUIES.

Presentan estrategia metropolitana

La Estrategia Metropolitana Integral de Combate al Delito se presenta hoy en el Palacio del Ayuntamiento. La anfitriona es la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y participan la gobernadora de Morelos, Margarita González, y sus homólogos de Puebla, Alejandro Armenta; y de Hidalgo, Julio Menchaca, entre otros personajes.

Se armó la burundanga

Todos se avientan la bolita de los errores en los listados de aspirantes a la elección judicial. El INE, presidido por Guadalupe Taddei, exige al Senado subsanar las pifias, pero su presidente, Gerardo Fernández Noroña, señala a la Suprema Corte, encabezada por Norma Piña, por las inconsistencias. Una verdadera burundanga.

