Maribel Guardia confiesa que no quiere separarse de las cenizas de su hijo y esto es lo que va a hacer con ellas

El mundo del espectáculo se vistió de luto por la repentina muerte de Julián Figueroa el pasado 9 de abril, tras varios días de silencio en los que la familia se mantuvo alejada de los reflectores Maribel Guardia reapareció para hablar de la partida de su único hijo y entre lágrimas señaló que no está lista para separarse de las cenizas, mismas que ahora se encuentran en su casa donde se realizó una misa de manera privada.

La actriz de "Corona de lágrimas" dio a conocer a través de sus redes sociales que su hijo falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El periodista Carlos Jiménez informó que la tarde de aquel domingo el joven cantante habría externado tener un fuerte dolor en el pecho y por ello descansaría en el cuarto de visitas, sin embargo, cuando su esposa intentó despertarlo ya no respondió y al llegar al lugar los paramédicos lo encontraron sin signos vitales.

“Necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián, realmente el día de ayer fue muy importante para nosotros. Vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho camino por recorrer”, dijo Maribel Guardia en un encuentro con los medios retomado por "De primera mano" y agradeció las muestras de cariño.

Cenizas de Julián Figueroa

Acompañada de Imelda Garza Tuñón, ahora viuda de Julián Figueroa, la también cantante señaló que no realizaría un funeral y en su lugar este lunes se organizó una misa al interior de su casa en donde familiares dieron el último adiós. Para este día se permitió la entrada a la residencia a algunos famosos, a quienes se les habría negado el paso como parte de la petición de privacidad.

Al ser cuestionada sobre el lugar donde reposarán los restos de Julián Figueroa, Guardia indicó que por el momento permanecerán en la sala de su casa donde fueron colocados rodeados por las flores que ha recibido la familia tanto de fans como de otros famosos. Esto sucederá durante un tiempo debido a la actriz dijo no estar lista para tomar otra decisión: "No quiero deshacerme de sus cenizas".

“He recibido tantas flores, ayer no quería ni ver tantas flores, yo decía: ‘No quiero flores, no quiero nada’. Hoy veo mucho más flores, la casa está llena de flores y de buena energía, de tanto cariño de la gente que no me esperaba, que me dijeran tantas cosas lindas”, dijo al detallar que la urna en la que se encuentran las cenizas lleva una imagen de la Virgen de Guadalupe y plasmado el último dibujo que el cantante recibió de su hijo, José Julián Figueroa.

