Galilea Montijo se enfunda en look total black con jaretas que es lo más top de la temporada

Una de las conductoras que se ha consolidado como un referente de los estilos más arriesgados de la moda es Galilea Montijo, quien, además de ser una de las presentadoras más queridas de "Hoy", es una mujer que sabe cómo adecuarse a las tendencias de cada temporada, lo cual se puede apreciar en los diferentes looks que porta en cada emisión del matutino en el que comparte pantalla con Andrea Legarreta.

Dentro de sus atuendos más sensuales destaca uno con el que se enfundó recientemente, mismo que consiste en una serie de prendas entalladas que resaltan su figura y que le permiten unirse a diferentes trends de moda, entre ellos los look total black, de los cuales ya se ha mostrado como una fanática, pues a pesar de que esta temporada se distingue por el uso de colores saturados, la también actriz no ha dejado que esto le impida seguir utilizando outfits centrados en el negro, tonalidad elegante que sirve para dar un toque de porte y gracia a los looks más casuales.

Prueba de ello es la combinación de prendas que compartió Galilea Montijo en su cuenta de Instagram, la cual se centra en destacar sus curvas de una manera moderna y versátil, convirtiéndose en un outfit que puedes utilizar de inspiración para crear coquetos atuendos.

Este es el look con el que Galilea Montijo se coronó como la reina de los atuendos entallados | IG: @galileamontijo

En su caso, Galilea Montijo lleva una blusa con jaretas que ayudan a darle un toque interesante a su body en color negro, el cual está repleto de sexys aberturas que se forman gracias al zigzag de las cintas con las que se ajusta su prenda a los costados y al frente.

De tal suerte que con una sola pieza de ropa, Galilea Montijo logra sumarse a tres tendencias de la primavera: las aberturas, los escotes pronunciados y las cintas o jaretas, mismas que se han popularizado en blusas, faldas y bikinis, los cuales juegan con estas para crear interesantes looks de red.

En la parte de abajo, quien fuera la protagonista de "La Verdad Oculta" lleva un pantalón de cuero en color negro, mismo que es entubado de la cintura y que se suelta en la parte de los tobillos, formando un acampanado sutil que contribuye a darle protagonismo a su calzado con pedrería, el cual curiosamente hace juego con los aretes de la conductora, dándole puntos de luz estratégicos a su outfit total black.

