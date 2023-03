La Academia: exalumno del reality de TV Azteca asegura que grababan sin ropa a uno de sus compañeros

Las alarmas se encendieron cuando Yuridia habló sobre la existencia de cámaras en las regaderas cuando ella estuvo en La Academia, pero muchos desestimaron sus palabras, pero ahora Raúl Sandoval y Toñita confirmaron que sí grababan los integrantes en sus momentos más íntimos, aunque no precisamente en los baños.

Raúl vio a un camarógrafo. Foto: @raul_sandoval777.

Raúl Sandoval recordó, en entrevista para medios, que se dio cuenta de que filmaron a sus compañeros y a él cuando no se daban cuenta. El cantante dijo que nunca hubo un aviso y que solo les habían mencionado que se les dijo que se les capturaría al estilo de un reality, pero no les aclararon dónde estarían las cámaras.

¿Cómo se dio cuenta Raúl Sandoval?

Sandoval detalló que se percató cuando Víctor García salió de bañarse y frente al espejo de los lavabos se quitó su toalla, acto seguido vio a un camarógrafo enfocarlo sin su consentimiento. También mencionó que en las regaderas no había dispositivos de grabación, pero sí en el espejo del área mencionada.

Victor no se ha pronunciado al respecto. Foto: @victorgmusicaof.

“Yo estaba a un lado... Termino de lavarme los dientes, apago la luz del baño y cuando se apaga veo un foquito rojo y me pego al espejo y el camarógrafo hizo ademán de hola. Y le dije: ‘Compadre, te acaban de ver la conciencia’. Nunca se expuso… En las regaderas no había, había en el espejo frente del lavabo, en nuestra generación, no sé en las otras”.

Toñita lo confirmó

Por su parte, Toñita contó que varios notaron que había cámaras en sitios donde no sería normal. Comentó que expresó su descontento con la producción y algunas fueron retiradas, no así una en un pasillo que se negaron a quitar. Ante estas declaraciones, los fanáticos del programa y el público en general han expresado su indignación.

Toñita confirmó la información. Foto: @tonitamusic1.

"La Academia", de TV Azteca, es un programa de competencia musical que se transmitió por primera vez en 2002. En cada temporada se ve a un grupo de participantes seleccionados en audiciones a nivel nacional viviendo juntos en una casa mientras reciben clases de canto, baile y actuación de diversos maestros y entrenadores. Además, cada semana deben presentarse en vivo para interpretar una canción y recibir calificaciones de los jueces y el público en casa.

