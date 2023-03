VIDEO | Con este comentario Rihanna elevó el autoestima de Anne Hathaway cuando más lo necesitaba

A pesar de que las mujeres son hermosas sin importar su talla u otras características físicas, muchas veces los estereotipos impuestos por la sociedad hacen que incluso grandes modelos y actrices se sientan inseguras de su cuerpo, ante lo cual, las palabras de aliento por parte de sus compañeras resultan reconfortantes, tal y como dejó en claro Anne Hathaway al hablar acerca de cómo fue apoyada por las actrices que al igual que ella protagonizaron "Ocean's 8".

Al principio de las grabaciones de dicho proyecto, quien fuera la protagonista de "El Diablo Viste a la Moda" se sentía insegura de su cuerpo, ya que había aumentado un poco de peso luego de dar a luz a su primer hijo, Jonathan Rosebanks, en 2016, año en el que comenzó el rodaje de "Ocean's 8".

Por lo cual, aprovechando una entrevista que le realizaron con motivo del estreno de la cinta en junio de 2018, Anne Hathaway le confesó a Ellen DeGeneres que ella entró un día al set de grabaciones un poco insegura de nueva apariencia, sentimiento que se fue desvaneciendo gracias a los comentarios de sus compañeras, especialmente el que le hizo Rihanna.

Así fue como Rihanna elevó el autoestima de Anne Hathaway

“Estaba un poco insegura y aunque la directora me insistió en que no pasaba nada, que en la película quería que hubiera todo tipo de mujeres y de cuerpos, mis compañeras debieron hacérmelo notar porque un día entré en el set llevando mis pantalones vaqueros y de repente Sandra Bullock me mira y me dice: ‘estás muy guapa, mami’", comenzó a relatar la protagonista de "El Diario de la Princesa".

Y aunque este comentario ya era bastante alentador para Anne Hathaway, este no fue el único elogio que su cuerpo recibió durante ese día, pues luego de que la protagonista de "La Propuesta" le subiera el ánimo, fue Cate Blanchett quien terminó haciéndola sentir en las nubes al decirle "Lindos jeans, Hathaway".

Sin embargo y a pesar de que no quitó el crédito a estos comentarios, en realidad fue Rihanna quien elevó al máximo la autoestima de la actriz de "Los Miserables" al destacar las curvas de la galardonada actriz, quien no podía creer que la estrella del pop pensara eso de ella.

Tras el comentario de Rihanna, Hathaway no volvió a sentirse insegura de su cuerpo durante el rodaje

"Entonces Rihanna aparece y me dice '¡Cielos chica, tienes un gran trasero!' y yo por supuesto que estaba por enloquecer y fue como '¿en serio?' y ella dijo 'Tienes un trasero como yo' y honestamente puedo decir que nunca antes viví una experiencia así en un set", relató Anne Hathaway.

