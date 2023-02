Rihanna y Lady Gaga pelean duramente por un Oscar con dos deliciosas melodías

El reloj sigue avanzando y con ello cada vez se encuentra más cerca uno de los eventos con mayor relevancia en la industria del cine a nivel global, hablamos de los Premios Oscar en su 95 edición, en donde se hará reconocimiento a lo mejor del cine realizado durante 2022.

Los preciados galardones se entregarán el próximo 12 de marzo en la tradicional gala que se organiza en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en donde decenas de artistas escénicos compiten por una estatuilla dorada y vale la pena mencionar que no sólo actores, directores y guionistas están a la espera de saber la lista de ganadores este especial día, sino que también hay músicos que compiten por el preciado trofeo, dos de las artistas que precisamente están nominadas son Rihanna y Lady Gaga.

Recientemente vimos a la cantante originaria de Barbados hacer una actuación espectacular en el medio tiempo del Super Bowl LVII, se trata de Rihanna, quien cautivo con el poder de su voz y un alucinante atuendo en color rojo, mismo que le abrió distinción entre un mar de bailarines vestidos de blanco que desfilaban, al igual que ella, en enormes escenarios flotantes.

Compiten por una estatuilla en los Oscar

La famosa cantante que conquistó en el medio tiempo de este icónico evento tiene una nominación y podría llevarse un Premio de la Academia a la mejor canción original, esto gracias a su participación en la composición del tema “Lift Me Up” para la cinta “Black Panther: Wakanda Forever”, además se espera que sea una de las invitadas de la noche para cantar en la ceremonia.

Sin embargo, no solo la pareja de A$AP Rocky está compitiendo en esta categoría, sino que también se encuentra en la contienda Lady Gaga, pues la reina monster fue honrada al recibir su cuarta nominación al Oscar, esto por coescribir “Hold My Hand” para la cinta “Top Gun: Maverick”. Es de recordar que en ediciones pasadas estuvo nominada por coescribir “Til It Happens to You” de The Hunting Ground, esto en 2015, tres años después por hacer “Shallow” para la cinta “A Star Is Born” por la cual cabe destacar que Gaga se llevó el premio. Además de estas dos talentosas cantantes, a continuación te mostramos quienes son todos los nominados a “Mejor Canción Original”.

“Lift Me Up”; música de Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Rihanna, Tems; letra de Coogler y Tems, de la cinta “Black Panther: Wakanda Forever”.

“This Is a Life”; música de David Byrne, Ryan Lott, Mitski; letra de Lott y Byrne; de la cinta “Everything Everywhere All at Once”.

“Naatu Naatu”; música de M. M. Keeravani; letra de Chandrabose; de la cinta “RRR”.

“Applause”; música y letra de Diane Warren; de la cinta “Tell It Like a Woman”.

“Hold My Hand”; música y letra de BloodPop (Michael Tucker) y Lady Gaga; de la cinta “Top Gun: Maverick”.

