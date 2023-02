FOTOS: Anne Hathaway desafía la censura con este moderno vestido de transparencias

Anne Hathaway es una de las actrices más queridas y talentosas de Estados Unidos, quien además de haber participado en exitosos proyectos como "Modern Love", "El Diario de la Princesa" y "Los Miserables", continuamente da de qué hablar debido a los modernos y fashionistas atuendos que luce en los diferentes eventos a los que asiste, en los cuales continuamente es comparada con el personaje que interpretó en "El Diablo Viste a la Moda".

Pues, todo parece indicar que Andrea Sachs se apoderó de la personalidad de Anne Hathaway, actriz que además de estar plenamente comprometida con su trabajo, siempre sabe cómo utilizar las tendencias de temporada, tal y como demostró en el estreno de "She Came to Me" durante el 73° Festival Internacional de Cine de Berlinale, uno de los festivales de cine más grandes del mundo que, este año, se está llevando a cabo desde el 16 de febrero hasta el 26 de este mes.

Durante dicho evento, Anne Hathaway se lució con un exquisito vestido de transparencias que demostró que esta sensual tendencia de moda llegó para quedarse e inundar los eventos más importantes con innovadoras creaciones que explotan los velos y encajes para mostrar de una manera erótica al cuerpo humano.

El vestido de la talentosa actriz juega con las transparencias de una manera muy creativa | IG: @annehathaway

En este caso, el vestido que lleva la protagonista de "One Day" es un diseño exclusivo de Valentino que fue acompañado de accesorios como unos guantes largos de cuero y joyería de Bulgari, tal y como unos tiernos y coquetos pendientes de oro blanco que terminaron por iluminar el despampanante look de la reconocida actriz.

Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que la estrella del atuendo de Anne Hathaway es su vestido negro que cuenta con una serie de moños de cuero que se unen formando óvalos irregulares que en el centro únicamente están cubiertos con una tela transparente que cuenta con una trama de diminutos lunares negros que dejan que la piel de la famosa se luzca en todo su esplendor.

Así se ve el look completo de Anne Hathaway | IG: @annehathaway

Debajo del vestido de transparencias, Anne Hathaway optó por utilizar un discreto body en el tono de su piel, el cual dio la sensación de desnudez en el cuerpo de la protagonista de "Ella está encantada", mismo que hizo que su outfit fuera uno de los más atrevidos y arriesgados de la noche.

Como calzado, Anne Hathaway llevó unos stilettos sencillos en color negro, cuyo único adorno se centraba en un pequeño moño en la parte posterior de los zapatos, mismos que se mantuvieron en la frecuencia de los adornos utilizados en el vestido modelado por la actriz.

¿Te gusta el atuendo de transparencias de Anne Hathaway? | IG: @maisonvalentino

