Anne Hathaway: la princesa consentida de Hollywood que fue estafada por su novio

La carrera meteórica de la actriz ganadora del Oscar, Anne Hathaway, se ha consolidado gracias a su carisma, simpatía, tablas en el escenario y desde luego por su belleza. A lo largo de su camino por los sets de filmación ha dado muestras de liderazgo y temple, así sea dando vida a un bella princesa, a una de las villanas más importantes en el Universo de Batman (Catwoman), pasando por una emprendedora eficaz y dedicada junto con Roberto de Niro o una estafadora de renombre y muy efectiva junto con otras siete ladronas.

Definitivamente Anne se caracteriza por darse la oportunidad de interpretar distintos papeles, lo que le ha dado un aura de calidad a los proyectos en los que participa (y desde luego millones de dólares en su bolsillo y para las productoras), sin embargo, como toda persona, siendo una mujer joven cayó en la trampa de la deslealtad y el desprestigio, gracias a la desfachatez de uno de sus exnovios.

¿Cómo estafó su exnovio a Hathaway?

Todo comenzó en 2004, cuando Anne contaba con 21 años (12 de noviembre), su juventud y confianza en las personas estaba a prueba, no había nada que temer, era una figura pública que se percibía como alguien tranquila y muy centrada, sin embargo, eso lo aprovechó su expareja, el italiano Raffaello Follieri.

Follieri se dedicaba a los bienes raíces, se movía entre la élite empresarial de diversas partes del mundo y contaba con una sútil ‘carnada’ para atraer a las chicas (como Anne), se dedicaba (o al menos eso decía) a obras altruistas a través de su propia fundación.

Esas cartas credenciales le permitieron abrir las puertas del corazón de Hathaway, en respuesta el filántropo la llenó de halagos, regalos costosos, viajes y la entrada a una exclusiva agenda en la que conoció a personalidades como el expresidente Bill Clinton, el diseñador Oscar de la Renta e incluso a Su Santidad El Papa, a quien conoció por los contactos que Foliieri mantenía con el Vaticano, específicamente con el cardenal Angelo Sodano.

Esa relación le permitió a Follieri hacer conexiones financieras para el manejo de bienes raíces del propio Vaticano en los Estados Unidos, bajo la manga contaba con una simpatía y carisma que le abría las puertas y años después las autoridades que investigaban su caso como defraudador y ‘lavador’ de dinero, indicaron que su personalidad le abrió las puertas para ganarse la confianza de varios de sus clientes con el cuento de las obras benéficas para después estafarlos.

Justo en ese momento de ‘prosperidad a prueba de todo’, llegó Hathaway, el propio Follieri admitió años después de salir de la cárcel que le hacía falta tener a su lado una figura de renombre para establecer una especie de vínculo virtuoso en el que él apareciera como un gran filántropo y su bella novia como la pareja ideal acompañando sus obras de ‘beneficencia’.

La pareja integrada por Anne Hathaway y Raffaelo Follieri en 2005. (Foto: AP)

El príncipe que se convirtió en la bestia

Y como todo cuento de princesas, en el caso de la actriz, su príncipe se convirtió en la bestia, cuando se descubrieron movimientos irregulares justo cuando el Cardenal Sodano se retiró y abandonó su cargo dentro del Vaticano, a partir de entonces, Follieri apareció en la mira de Hacienda y en el 2008 fue detenido por cargos de conspiración, lavado de dinero y fraude, estando como pareja de Hathaway.

El golpe para la actriz fue devastador, de inmediato se colocó en el ‘ojo del huracán’ y fue requerida por las autoridades del Buró Federal de Investigación (FBI) para rendir declaración y aportar las pruebas suficientes para deslindarse de quien hasta ese momento esa la pareja idea, sin embargo, al final tuvo que decidir y se decantó por cooperar y olvidarse del italiano.

Las autoridades federales no encontraron ninguna evidencia que la actriz haya estado enterada de los ‘negocios turbios’ de su pareja, sin embargo, el halo de sospecha se mantuvo sobre ella por mucho tiempo, sobre todo porque sus críticos siempre pensaron que no era posible que ella no se diera cuenta de los regalos ostentosos, viajes en jet privado, propiedades y en general del mundo de excentricidades del italiano, cosa que no es tan común (a menos que seas mexicana y estés dispuesta a regalar bolsos de millones de pesos).

El escándalo sumió en depresión por largo tiempo a la joven actriz, en declaraciones vertidas en medios de comunicación, señaló que se sintió muy tonta por no darse cuenta de la situación, sin embargo, con el apoyo de sus amigos y familia pudo salir adelante y desde luego con el apoyo de su actual marido, el actor Adam Shulman con quien tiene dos hijos.

"Inicialmente, me sentí una tonta, y esperaba que todo el mundo me juzgue, pero pasó otra cosa. Mi familia, mis amigos, e incluso desconocidos me brindaron compasión. Eso me ayudó a superarlo todo. Fue una mala relación y una ruptura que me dio mucha vergüenza"

Años después, un ‘arrepentido’ Follieri señaló durante una entrevista que le deseaba lo mejor a Anne, incluso dijo que le habría gustado recuperarla ya que ella siempre se portó muy bien con él y advirtió que ella no tuvo nada que ver con sus negocios (al menos una señal de buena fe), lo anterior no le restó culpabilidad y desde entonces, la actriz no se refirió jamás al asunto.

