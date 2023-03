VIDEO | Emiliano, hijo de Humberto Zurita, responde si quiere que su padre se case con Stephanie Salas

Emiliano Zurita pertenece a una familia llena de talento. Como el hijo menor de Humberto Zurita y Christian Bach, el joven actor disfruta de su labor mientras ve que su padre es muy feliz a lado de su pareja, Stephanie Salas, con quien también comparte constantemente el escenario teatral en la puesta en escena "Papito querido".

Ante esto, Emiliano fue cuestionado recientemente en torno a si ve a su padre con la suficiente felicidad y compromiso como para dar una oportunidad más al altar, algo que concretó en juventud con Bach y que, quizá, podría volver a intentar con Salas. Con algo de mesura y mucho respeto hacia las decisiones de su padre, Emiliano respondió qué pensaba de esta posible unión.

Con buena actitud ante lo que vive su famoso padre y sabiendo que es lo mejor para su felicidad, Emiliano respondió sobre si le ve en un futuro llegando al altar con Stephanie Salas.

"Todo muy bien, me cae muy bien Stephanie y yo feliz de ver bien a mi papá", dijo y, al ser cuestionado sobre una boda de su padre con Stephanie, precisó: "Ah, no sé, eso pregúntaselo a él, yo no me meto en su vida. Me gusta verlo feliz, me da mucho gusto que así sea y que les esté yendo tan bien ahora que están trabajando juntos en 'Papito querido' con una gira exitosa".