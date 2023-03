Estos 5 famosos hollywoodenses te sorprenderán por su dominio del español

El español es el segundo idioma más hablado en el mundo, cuya principal dificultad reside en el hecho de que tiene muchas variantes dentro de la misma lengua; por lo tanto, no es lo mismo el de México que el de España, el de Uruguay que el de Bolivia o el de Chile y el de Puerto Rico.

Por tanto, es común escuchar a algunos políticos o famosos internacionales que sólo “mastican” el español; sin embargo, hay otros que nos sorprenden cuando al escucharlos lo hablan de manera extraordinaria. Tal es el caso de estos cinco actores hollywoodenses bien la lengua española: Gwyneth Paltrow, Ben Affleck, Will Smith, Matt Damon y, por supuesto, Zoe Saldaña.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow es una de las actrices hollywoodenses de las que pocos saben que habla español, pero ella ha revelado que lo aprendió durante su adolescencia y que, incluso, cuando tenía 15 años, pasó uno de sus veranos en España y fue finalmente en Toledo donde lo terminó de perfeccionar. También, en algún momento declaró que gracias la comunicación que sostiene en esa lengua con sus trabajadoras del hogar (de ascendencia española) es que le ha ayudado a practicar y perfeccionar su vocabulario.

Ben Affleck

El actor y director Ben Affleck sabe muy bien el idioma porque estuvo viviendo en México por un tiempo, esto lo reveló en una entrevista para Primer Impacto, donde también reveló que fue por su madre y su hermano que vinieron a nuestro país mientras el estuvo trabajando en un programa de televisión para niños, por lo que sabe hablar excelente nuestra lengua. Ahora que comparte su vida sentimental con Jennifer Lopez, seguramente ambos practican más el idioma debido a las raíces latinas que tiene la diva del Bronx.

Will Smith

Will Smith es otro de los favoritos, no sólo para los mexicanos, sino para todo aquel latino que habla el idioma. Es bien sabido que al actor le encanta hablar español y aunque ha sido criticado por su intento de cantar en nuestro idioma, eso no lo ha detenido para seguir haciéndolo, gracias a sus fans latinos que siempre le agradecen el que se esfuerce y hable español.

Matt Damon

Otro de los consentidos en la industria por su larga trayectoria es Matt Damon y, en algún momento de su carrera, dio a conocer en una entrevista para el medio cinematográfico "La lata", que aprendió en México cuando tenía 15 años. El artista está casado con Luciana Barroso, la cual es originaria de Argentina; sin embargo, confesó que es mucho más fácil entender el español de los mexicanos, que el que habla su esposa. "Es más fácil para mí hablar con un mexicano; mi mujer es de Argentina y es muy difícil comprenderla", dijo Damon.

Zoe Saldaña

Conocida por los filmes "Avatar" (interpreta a "Neytiriy") "Star Trek" (donde da vida a "Gamora"), pocos imaginan que Zoe Saldaña puede y sabe hablar perfectamente el español. La actriz tiene raíces latinas, su padre es dominicano y su madre puertorriqueña, así que era natural hablar este idioma en casa.

