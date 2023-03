Chris Rock devuelve bofetada a Will Smith con broma sobre infidelidad de su esposa: “Ella le hizo más daño”

La carrera de Will Smith se vio manchada por el lamentable episodio ocurrido durante la entrega de los Premios Oscar 2022, cuando le dio una cachetada a Chris Rock en pleno escenario. Esta vez fue el comediante quien le “devolvió” el golpe al hacer una broma sobre la infidelidad de su esposa, Jada Pinkett, y aseguró que “ella le hizo más daño” por lo ocurrido en su matrimonio pero él fue quien pagó.

En su más reciente show transmitido en Netflix, el comediante señaló que el ganador del Oscar como Mejor actor practica la indignación colectiva e hizo mofa del romance que Jada Pinkett tuvo con el cantante August Alsina, amigo de su hijo, durante el tiempo de separación que tuvo con Smith, tal y como ella lo reveló durante su programa desatando gran controversia y críticas de sus fans debido a lo mal que lució el actor al saberlo.

Cacheada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022. Foto: AP

“Todos los que realmente saben, saben que no tuve nada que ver con esa mie***. No tuve ningún enredo. Su esposa se estaba follan** al amigo de su hijo. Ahora, normalmente no hablaría de esta mierda, pero por alguna razón, estas personas pusieron esa mierda en internet. No tengo idea de por qué dos personas tan talentosas harían algo tan bajo (…) Todos hemos sido engañados, pero ninguno ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en la televisión, ¿por qué diablos harías eso?”, dijo Chris Rock.

El comediante añadió que “ella lo lastimó mucho más de lo que él lo lastimó” con la bofetada y detalló que tras saber de la infidelidad de su esposa habría intentado ponerse en contactó con Will Smith, pero él se negó a responder: “Todos lo llamaron p***ejo, ¿y a quién golpeó? A mí, una persona a la que sabe que puede vencer”.

“No soy una víctima”

Pese a lo ocurrido y las medidas que tomó la Academia contra Will Smith, el actor de “Son como niños” dijo no estar dispuesto a ser presentarse como una víctima: “Nunca me verás llorando con Oprah o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao (…) Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara, todavía me duele”.

Sobre el motivo por el que no respondió al golpe que recibió, recalcó que “él sí tiene educación”: “¿Saben lo que me enseñaron mis padres? No pelees frente a los blancos”. Aunque en otras ocasiones el actor mencionó un poco más sobre la bofetada, pues hasta la reciente comedia que habló más sobre su sentir y dejó ver la molestia que esto aún le genera.

Al respecto, en un video compartido en redes sociales, Will Smith expresó sentirse “como una mier**” y aseguró que intentó sin éxito ponerse en contacto con Chris Rock para disculparse: “Me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

Jada Pinkett admitió haber tenido un romance en pleno programa. Foto: IG @jadapinkettsmith

