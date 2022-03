Will Smith se disculpa con Chris Rock tras cachetada: ‘la violencia es venenosa y destructiva’

El actor consagrado y figura del espectáculo en todo el mundo, Will Smith, sacó el pecho luego de varias horas de la polémica generada por la cachetada que le propinó a su colega y presentador la noche de anoche en los Oscares, Chris Rock, luego de una broma de pésimo gusto sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

El ganador del Oscar por “King Richard”, se levantó de su asiento luego de la broma sobre la enfermedad que padece su esposa (alopecia) y por la que la actriz se afeita la cabeza desde hace algunos años, se dirigió a Rock y lo abofeteó frente a todos los asistentes a la gala del cine y en plena transmisión.

Luego de ese lamentable espectáculo, el actor no se disculpó con Rock aunque minutos después pasó a recibir su Oscar como mejor actor y tuvo un mensaje ambiguo sobre ser una persona de paz y disculpándose con los miembros de la Academia por el bochornoso acto.

Sin embargo, las redes sociales y los medios convencionales hicieron lo suyo y mostraron el carácter irascible y la poca templanza de Will, una y otra vez hasta hacerlo tendencia en redes y ocupar los espacios en radio y televisión.

El lamentable espectáculo dejó muy mal parada a Jada Pinkett y quizá por esa razón y luego de varias horas, el actor por fin respondió a través de sus cuentas en redes sociales, aceptando que cometió un error y ofreciendo una disculpa a Chris Rock por el golpe, así como por sus palabras.

El actor afroamericano continuó su mensaje diciendo que en su punto de vista, la broma contra su esposa por parte del presentador, quizá se pasó de la raya, pero eso no significa su actuar, por lo que ofreció disculpas a Rock, a la producción de la noche de los Oscares y a la familia King Richard por haber “manchado” la velada.

“Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”, continuó el actor y cerró diciendo.