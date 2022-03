Eugenio Derbez no sólo vio la cachetada de Will Smith a Chris Rock; así reaccionó al golpazo de Eduardo Yáñez a reportero

El mundo entero sigue hablando de la cachetada que el actor Will Smith le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022, luego de que el comediante realizó una broma sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, al compararla con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane" ("Hasta el límite").

La agresión no sólo fue presenciada en una transmisión mundial, ya que el Dolby Theater estaba repleto de actores, directores y productores que fueron invitados por La Academia para reconocer a los rostros más importantes del cine. Aunque reacciones como la de Nicole Kidman o Lupita Nyong'o se viralizaron rápidamente, usuarios de redes sociales recordaron al actor mexicano Eugenio Derbez, quien años antes también fue testigo de una polémica cachetada.

Cabe recordar que Eugenio Derbez fue uno de los invitados a la ceremonia de los Oscar tras darle vida a un profesor en la galardonada película "CODA: Señales del corazón", misma que se robó la noche al ser reconocida con los premios de Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guion Adaptado.

Ahora, el nombre del actor de "No se aceptan devoluciones" no ha dejado de ser tendencia, pero no sólo por su participación en "CODA: Señales del corazón", sino también porque hace casi cinco años presenció el momento en el que actor Eduardo Yáñez golpeó a un reportero y desató una polémica que se extendió hasta el 2021.

¿Qué pasó? Eugenio Derbez reaccionó con preocupación

En octubre de 2017 se realizó una alfombra roja en Los Ángeles, California, con motivo de la presentación del servicio de streaming Pantaya, un evento importante al que muchos famosos fueron invitados, entre ellos el propio Eugenio Derbez junto a su esposa Alessandra Rosaldo, además de Eduardo Yáñez, quien se robó toda la atención por su reacción con un reportero.

El actor de 61 años es recordado por telenovelas como "Destilando amor", "Fuego en la sangre" o "Corazón salvaje", y el día del evento, mientras se realizaba la alfombra roja para que los famosos pudieran presumir sus mejores galas y hablar con la prensa, Yáñez golpeó a un reportero muy al estilo de Will Smith.

La víctima de la agresión fue el reportero Paco Fuentes del programa “El Gordo y la Flaca”, quien aprovechó el encuentro para preguntar algunos temas de la vida privada del famoso, así como de su hijo, Eduardo Yañez Jr; sin embargo, el cuestionamiento despertó la ira del actor, quien inmediatamente le soltó una cachetada con la que dejó a todos impactados.

Y es que en aquel momento el galán de telenovelas se encontraba en medio de la polémica, luego de que su hijo sufrió un accidente de auto, razón por la que se abrió un fondo para poder reparar los daños de la unidad. Pero al no querer hablar sobre el tema, el reportero insistió en que "la prensa somos el vínculo", aunque antes de terminar de explicar, Eduardo Yáñez lo interrumpió para pedirle: "Ya no me faltes al respeto".

Tras pronunciar palabra, inmediatamente le soltó una cachetada a Paco Fuentes y todos los asistentes, entre famosos y prensa, voltearon a ver la escena con un silencio muy incómodo, similar al que se presenció anoche en la entrega de los Premios Oscar.

Algo que llamó la atención es que a un lado se encontraba Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo, quien no dudó en cuestionar con un "¿qué le pasa?". Tras el terrible momento, el comediante y su esposa voltearon a ver al reportero con caras de asombro para preguntar si se encontraba bien.

El momento de hace más de cuatro años rápidamente fue recordado en redes sociales tras el golpe de Will Smith a Chris Rock, pues con el reciente suceso Eugenio Derbez ha presenciado dos agresiones en eventos importantes.

