Premios Oscar 2022: Salma Hayek fue la gran ausente de la ceremonia por esta fuerte razón

Los Premios Oscar es uno de los eventos más importantes en el mundo del cine, pero también es un escaparate para el mundo de la moda, ya que se presentan las estrellas más importantes del séptimo arte con sus mejores galas. Salma Hayek es una de las actrices que constantemente se apodera de los reflectores en dicha alfombra roja, pero en este 2022 fue la gran sorpresa, ya que no apareció para la edición 94, a pesar estar nominada.

La primer gran sorpresa de la noche la dio la veracruzana al no aparecer por la alfombra roja con un elegante vestido. Posteriormente se presentó el Oscar para Eugenio Derbez, así como la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock por una broma sobre su mujer. Ahora nos centraremos en los motivos por los que Salma no apareció en los premios de la Academia.

Fue la misma Salma la que terminó por revelar el motivo por el que no pudo estar presente en la ceremonia donde iba a competir por el Oscar contra Eugenio Derbez. El mensaje lo dejó en sus redes sociales previo a que diera inicio el desfile de todas las estrellas por la alfombra roja en el Dolby Theater de Los Ángeles.

El motivo por el que no se presentó

La realidad es que la protagonista de “House of Gucci” aprovechó su cuenta de Instagram para compartirle a sus fans que no iba a estar presente en el evento de la Academia porque tenía otros planes lejos de Estados Unidos, para ser más preciso en Reino Unido, donde se estaba celebrando el día de las madres.

“Hoy es el Día de las Madres en Reino Unido y por suerte estoy en Londres. Feliz Día de las Madres!”, escribió en el pie de una foto donde solo se pueden ver sus ojos a través de un ramo de flores donde destacaban los tonos morados.

Al final del día el mundo se perdió a la actriz vestida de gala para el evento más importante del mundo del cine, pero eso no quitó que sus seguidores aprovecharon para llenarla de amor y de paso felicitarla por el día de las madres. A pesar de no poder disfrutar de su elegancia en el evento, sus fans siempre pueden recurrir a sus redes sociales para inspirarse previo a un evento o quieran cambiar su closet.

