Eiza González cumple 33 años: 5 fotos que la confirman como la mexicana más bella en Hollywood

Eiza González está de manteles largos, pues este lunes 30 de enero la guapa actriz celebra su cumpleaños 33, siendo una de las más destacadas de la pantalla grande y también una de las mexicanas más bellas en Hollywood, como lo confirman las cinco fotos que te presentamos a continuación, imágenes con las que también se ha coronado como reina de estilo y una de las favoritas en las redes sociales.

Es hija de la exmodelo y empresaria Glenda Reyna y de Carlos González, quien murió en un accidente vial en 2002 cuando ella tenía solo 12 años. Eiza González Reyna, nombre completo de la actriz, nació en la Ciudad de México el 30 de enero de 1990. Comenzó sus estudios en las academias Edron y American School Foundation, y a los 14 años fue aceptada en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Eiza González, la mexicana más bella en Hollywood

La guapa mexicana, que comenzó su carrera como modelo infantil y estrella de telenovelas juveniles con el melodrama "Lola, érase una vez", hoy se coloca como uno de los referentes de moda más importantes en la industria del espectáculo, tanto de nuestro país como a nivel internacional, y así lo ha confirmado en las alfombras rojas a las que ha asistido, o con los atuendos que deja ver en sus cuentas oficiales, lo que también la ha llevado a ser portada de diversas revistas.

Eiza derrocha estilo y belleza. Foto: IG @eizagonzalez

El remake de la serie argentina "Floricienta" tuvo un gran éxito, y además de protagonizar la telenovela juvenil grabó un disco titulado "Lola… Érase Una Vez". En el 2008 viajó a Nueva York para realizar un curso de actuación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Un año después, en 2009, Eiza publicó su segundo álbum como cantante, "Contracorriente", para el 2010 estrenó "Sueña Conmigo", un proyecto con Nickelodeon en el que dio vida a una joven que desea convertirse en artista.

En el 2012 se incorporó al elenco de "Amores Verdaderos" y publicó otro álbum con el nombre "Te Acordarás De Mí". González fue parte del reparto principal de la serie "From Dusk till Dawn: The Series", en la que dio vida a Santanico Pandemonium, papel que fue interpretado por Salma Hayek en 1996 en la película del mismo nombre, dirigida por Robert Rodríguez. Su debut en el cine llegó con la película "Casi Treinta", en el año 2014.

Ha sido imagen de diversas editoriales y firmas de moda. Foto: IG @eizagonzalez

Es considerada una de las mexicanas más bellas. Foto: IG @eizagonzalez

Desde hace varios años González salió de México para probar suerte en el cine de los Estados Unidos, y lo ha logrado con éxito, pues entre sus trabajos más importantes se encuentran cintas como: "Baby Driver" "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", "Descuida, yo te cuido", "Godzilla vs. Kong" y "Ambulance", películas con las que se ha consolidado como artista reconocida a nivel internacional.

Hoy que cumple 33 años, la guapa mexicana se coloca como una de las latinas más reconocidas en Hollywood, no sólo por su belleza, también por su talento y forma de vestir, pues en las alfombras rojas y más importantes eventos de la industria, la hija de Glenda Reyna siempre roba cámara con sus elegantes vestidos de diseñador. Además, Eiza resalta en el mundo de la moda al ser embajadora de firmas como la empresa de joyería Bulgari, y para la fragancia On the Beach de Louis Vuitton.

Conquista las alfombras rojas con sus elegantes diseños. Foto: IG @eizagonzalez

La también modelo destaca por su estilo. Foto: IG @eizagonzalez

