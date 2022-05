Gwyneth Paltrow y Apple, su hija son como dos gotas de agua, estás FOTOS lo confirman

Gwyneth Paltrow y Chris Martin se convirtieron en la pareja más aclamada de Hollywood en 2014 cuando presentaron a su primogénita, Apple. La pequeña llegó a este mundo el 14 de mayo, por lo que los cantantes están de fiesta este mes. Ahora, la hija de la también actriz se volvió viral gracias al parecido que tiene con su madre.

La expareja de Chris Martin compartió un emotivo mensaje en redes sociales, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue el gran parecido entre madre e hija, ya que es innegable que será la heredera de la fortuna y talento de la nacida en Los Ángeles, California.

“18. Me quedé un poco sin palabras esta mañana. No podría estar más orgullosa de la mujer que eres. Eres todo lo que podría haber soñado y mucho más. Orgullosa se queda corto, mi corazón está lleno de sentimientos que no puedo expresar con palabras”, se puede leer en la publicación que desató a los fans sobre el parecido entre la madre y la hija.

Son idénticas

La primogénita de Gwyneth acaba de cumplir la mayoría de edad en México, 18 años, pero no en Estados Unidos, ya que eso es hasta que cumpla los 21 años. En la postal que compartió la actriz se puede ver a Apple en su habitación con un vestido blanco con una apertura en la espalda que deja ver su increíble figura.

En la foto la cumpleañera aparece de perfil, por lo que no solo se le puede ver la espalda, sino que también su rostro; mismo que es igual al de su madre, es decir, hermosa. Esto no pasó desapercibido entre los fans que no dudaron en expresar dicho parecido y lo hermosas que son madre e hija.

Esta no es la primera vez que aparecen juntas mostrando su parecido, pero ahora, cuando ya se convirtió en mayor de edad en gran parte del mundo, la igualdad es mucho más notoria. Solo queda esperar a que siga los pasos de alguno de sus padres para ver si también heredó el gran talento de Gwyneth y de Martin.

