Oscar 2023: Las 3 razones por las que Ellas hablan puede ganar el premio a Mejor película

El próximo domingo se realizará la entrega de los premios Oscar en su edición número 95. La ceremonia, que es organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocerá con la estatuilla dorada a lo mejor del cine en el año 2022 y tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

La categoría estelar es la de Mejor Película y este años está particularmente peleada entre los candidatos. Los nominados son Sin novedad en el frente, Almas en pena, Avatar: El sentido del agua, Elvis, Todo a la vez en todas partes, Los Fabelman, TAR, Top Gun Maverick, El triángulo de la tristeza y Ellas hablan.

Y es justamente Ellas hablan, una de las películas más infravaloradas en esta competencia, pero que ha sido muy bien recibida por la crítica especializada. Es un n drama basado en hechos reales, en Bolivia. El largometraje narra la historia de ocho mujeres que se reúnen en secreto para decidir qué hacer, tras darse cuenta que varios hombres en su propia comunidad menonita, han drogado y violado sistemáticamente a niñas, madres y abuelas mientras dormían.

Está inspirada en un Best seller

Los hechos se dan en la colonia menonita Molotschna, en Bolivia. Y a pesar de que las mujeres han sido sistemáticamente drogadas y violadas mientras dormían, por mucho tiempo se pensaba que las heridas con las que amanecían eran producto de su imaginación o eran "obra del demonio, que las castigaba por sus pecados”. Hasta el momento en el que se decidieron a hablar.

La historia que narra la directora Sarah Polley es una adaptación del libro de mismo nombre, escrito por Miriam Toews, una autora canadiense con ascendencia menonita que lo publicó en el año 2020 y desde la primera edición fue un gran éxito.

Esta obra tiene 192 páginas y se puede conseguir en nuestro país, tanto en impreso como en formato digital. Entre sus obras podemos encontrar Pequeñas desgracias sin importancia, Complicada bondad, The Flying Trouthmans, Swing Low, Summer of my amazing luck y Ellas hablan.

Ellas hablan puede ganar el Oscar a Mejor película

Aunque no ha sido un largometraje muy taquillero, algo que podría cambiar después de la entrega, Ellas hablan sí ha sido una película muy bien recibida por la crítica, no sólo por el tema (que por definición la hace muy importante), sino por la forma de tratarlo y también por el pequeño Dream Team que armaron para la producción.

Por eso, te damos tres razones por las que Ellas hablan debería ganar el premio a Mejor película en los Oscar 2023:

1.- El poderío del reparto femenino, en el que podemos encontrar a Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy y Michelle McLeod. Ahí podemos encontrar nominaciones al Oscar y también ganadoras a la estatuilla por Mejor Actriz. Todo esto, apuntalado por una épica puesta en escena por parte de Sarah Polley, adaptando el libro de Miriam Toews, uno de los best seller más relevantes en el lustro más reciente.

2.- Es una lección sobre romper el silencio. En los premios Oscar tiene una ventaja especial aquella película con contenido social, histórico o que lleve un mensaje de lucha y no hay duda de que Ellas hablan tiene todo eso. Las protagonistas hablaron para romper el sistema de opresión que vivían a diario y la violencia normalizada, por parte de sus propias familias o comunidades.

3.- Es una historia real. Siempre que se trate de hechos reales o de largometrajes inspirados en historias verídicas, debemos darle un especial crédito, no sólo porque son trabajos más poderosos e inspiradores, sino porque la historia reciente de los Premios Oscar nos dice que la mayoría de las películas que se han llevado la categoría estelar lo hicieron contando una historia de la vida real.

