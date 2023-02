Oscar 2023: un terrible casting y una caprichosa llegada de Jessie Buckley a Ellas hablan

El domingo 12 de marzo será la entrega de los premios Oscar en su edición número 95. La ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá con la estatuilla bañada en oro a lo mejor del cine en el año 2022 y tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Ellas hablan es un drama basado en hechos reales, en Bolivia. El largometraje narra la historia de ocho mujeres que se reúnen en secreto para decidir qué hacer, tras descubrir que varios hombres de su misma comunidad menonita, han drogado y violado sistemáticamente a niñas, madres y abuelas mientras dormían. Y aunque no ha sido el éxito taquillero que se esperaba, este drama ha tenido una maravillosa recepción por parte de la crítica.

La cinta está nominada para Mejor Película y también por Mejor Guion adaptado, pero en su elenco tiene mucha experiencia y talento, ya que tiene ganadoras del Oscar y también muchas nominaciones para ediciones anteriores. Uno de esos casos es el de Jessie Buckley, en el papel de Mariche.

Buckley nació el 28 de diciembre de 1989 en Killarney, Irlanda y el año pasado estuvo muy cerca de ganar el Oscar, luego de ser nominada a Mejor Actriz de reparto, por su participación en The Lost Daughter. Pero su llegada a Ellas hablan no fue tan fácil como se esperaba.

Su caprichosa llegada a Ellas hablan

Desde el momento en el que leyó el guion se sintió muy atraída por él, pero supo que sería una labor muy dura y que no sería fácil conseguir el papel. Jessie Buckley fue a hacer el casting, pero no se sintió bien y parecía que la gran oportunidad no llegaría. "Hice un casting terrible. Eso es lo que pensé cuando salí", recordó en una entrevista.

Pero después de unos días le dijeron que fuera a una nueva prueba y decidió que no quedaría nada al azar. Investigó los anteriores proyectos de la directora Sarah Polley y cómo podría acercarse lo más posible a la esencia de Mariche. Ellas hablan la volvió a poner en la escena de los premios Oscar, en una carrera que cada día es más sólida.

Con tres nominaciones a los BAFTA y una los premios Oscar, Jessie Buckley es una pieza fundamental en el éxito de Ellas hablan y que el largometraje esté tan cerca de conseguir el premio de la Academia a la Mejor Película.

Además de actriz, es una reconocida cantante

El talento corre por la sangre de Jessie Buckley. La artista irlandesa es la mayor de cinco hermanos, pero desde que nació, su madre le inculcó el amor al cantó y la llevó a clases para que cultivara su talento. Además de su carrera como actriz, Buckley también ha desarrollado su talento en la música.

Tiene dos producciones, la primera fue Wild Roses del año 2019 y For all our days that tear the heart, en 2022.

