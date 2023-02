Oscar 2023: todo lo que debes saber sobre el libro en el que se inspira Ellas hablan, nominada a Mejor película

El próximo 12 de marzo se hará la entrega de los premios Oscar en su edición número 95, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Esta ceremonia premiará a lo mejor del cine en el año 2022 y tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Una de las categorías más peleadas en esta edición es la de Mejor película, en donde se encuentra Ellas hablan, un drama basado en hechos reales del año 2009, en Bolivia. El largometraje explica la historia de ocho mujeres que se reúnen en secreto para decidir qué hacer, tras descubrir que varios hombres de su misma comunidad menonita, han drogado y violado sistemáticamente a niñas, madres y abuelas mientras dormían.

Esta película presume un gran elenco, con varias nominaciones y con ganadores de los Oscar. Se comenzó a construir alrededor de Frances McDormand, pero poco a poco se fueron juntando nombres como el de Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw o Sheila McCarthy.

Pero este largometraje está basado en un libro llamado Women Talk, publicado en 2020 y que explica la historia de los sucedido en Bolivia.

Está inspirada en un Best seller

En la remota colonia menonita de Molotschna, en Bolivia, las mujeres han sido sistemáticamente drogadas y violadas mientras dormían. Por muchos tiempo creyeron que las heridas con las que amanecían eran producto de su imaginación o eran "obra del demonio", que las castigaba por sus pecados. El libro Ellas hablan cuenta esta historia y lo que sucedió en esa colonia menonita en Bolivia.

Fue escrito por Miriam Toews, una autora canadiense con ascendencia menonita que lo publicó en el año 2020 y desde la primera edición fue un gran éxito. Tiene 192 páginas y se puede conseguir en nuestro país de diferentes formas. Entre sus obras podemos encontrar Pequeñas desgracias sin importancia, Complicada bondad, The Flying Trouthmans, Swing Low, Summer of my amazing luck y Ellas hablan.

Miriam Toews escribió Ellas hablan

¿En dónde se puede comprar el libro?

Ellas hablan se puede conseguir en librarías físicas y en páginas de Internet. Por ejemplo, en la librería El péndulo tiene un costo de 280 pesos y se puede encontrar en sus sucursales de Perisur, Condesa, Zona Rosa, San Ángel y Roma. Además, está disponible para comprar por la página de Internet de la librería.

Si se quiere comprar por Internet, la mejor opción es en Amazon, en donde tiene un costo de 250 pesos y se entrega al día siguiente. Esa página también tiene la opción de comprar el formato digital, para dispositivos móviles.

Ellas hablan tiene un costo entre 250 y 280 pesos

