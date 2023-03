VIDEO: Mariana Botas confiesa que las críticas le han afectado: "Es bien duro que la gente se sienta con derecho a juzgarte"

Una de las amistades que se ha popularizado en redes sociales es la conformada por Jessica Segura, Daniela Luján y Mariana Botas, quienes además de compartir créditos en "Una Familia de Diez" decidieron trabajar en un emprendimiento que dio origen a "Envinadas", un podcast en el que las tres hablan acerca de sus vidas privadas, experiencias en el amor y temas de autoestima, siendo una de las revelaciones más impactantes la que hizo Luján al hablar acerca de sus problemas con la depresión.

Aunque en esta ocasión fue Mariana Botas quien decidió romper el silencio y sincerarse con sus compañeras acerca de cómo le llegan a afectar los comentarios que algunos de sus haters depositan en sus fotografías, mismos que a pesar de ser los menos, terminan derrumbando la emoción con la que comparte sus pics en Instagram.

Aún así, Mariana Botas aclaró que ella sigue trabajando en no "autosabotearse" con este tipo de comportamientos, ya que sabe que lo importante es quedarse con lo que le suma y no con lo que resta, por lo cual compartió que para ella el primer paso es amarse a sí misma y creer en ella.

"Yo me saboteo cuando me siento fea todo el tiempo, porque imagínate... Si yo me siento fea y no creo en mí, pues quien me va a ver con ojos bonitos y quién va a creer en mí, pero es algo en lo que he trabajado, o sea, no crean que ahí me quedé", expuso Mariana Botas en "Envinadas".