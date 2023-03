Eiza González se aleja de la actuación, anuncia su nuevo proyecto y desata varias reacciones, ¿problemas económicos?

Eiza González hizo gran anuncio en sus redes sociales, pues comenzó un nuevo proyecto alejada de la actuación, con el cual pretende llevar a México a más partes del mundo. La actriz mexicana lanzó su tequila, encendiendo las plataformas digitales, debido a que causó diferentes reacciones por parte de los internautas, ya que hay muchos que la apoyan en esta etapa de empresaria, pero otros han colocado algunas críticas en su contra.

La protagonista de "Ambulancia" tomó sus cuentas oficiales para anunciar que comenzó en el negocio del tequila, por lo que se unió a otras celebridades mexicanas que triunfan en Estados Unidos, como Diego Boneta, que ya cuentan con su propia marca en el mercado. La también modelo se mostró emocionada por el lanzamiento de su bebida, la cual dijo es 100 por ciento orgánica y artesanal, la cual será producida desde México junto a Casa Azul.

Eiza González lanza su primer tequila

"No puedo aguantar la felicidad de por fin poder compartir con todos ustedes mi primer TEQUILA desde mi México lindo querido! @casaazulspirits es un tequila 100% Orgánico y artesanal una compañía de una misma familia", se puede leer en la primera parte de su post de Instagram, que también escribió en inglés, pues hay que recordar que Eiza es una de las artistas latinas con mayor influencia en Hollywood, por lo que podría ser que también quiere colocar su producto en el mercado estadounidense.

"Algo que representa nuestra cultura es la familia y la labor de amor y el tiempo dedicado para lograr algo único y especial.

Casa Azul Tequila Orgánico es todo eso y más. Me siento tan orgullosa de donde vengo y no puedo esperar para celebrar con un buen tequila my cultura en el mundo entero! #Salud", concluyó el anunció el cual acompañó con un video publicitario de su bebida, en la que se le ve recorriendo los agaves, así como el lugar en el que se hace el embotellado.

La noticia de su primer tequila generó opiniones divididas, pues mientras muchos de sus fanáticos están contentos de que debute como empresaria y que lo haga promocionando un producto mexicano, otros usuarios de internet se han lanzado en su contra. "Pues de Eiza a Kendall, mil veces preferiría probar el tequila de Eiza" y "Por fin una mexicana promueve el Tequila. Ya no más apropiación cultural", son algunos mensajes a su favor, pero también se pueden leer otros como: "Otro tequila de personas que ni viven en México" y "Vaya, otro actor mexicano que triunfó en Estados Unidos lanzando su tequila".

Foto: Captura de pantalla

En tanto, Eiza González no dejará su carrera en Hollywood, pues hace unas horas anunció que será parte de la película "Ash" con Aaron Paul, recordado por su coprotagónico en "Breaking Bad". Bajo la dirección de Flying Lotus, en el filme de ciencia ficción, la actriz mexicana interpretará a una mujer que se despierta en un planeta distante y descubre que la tripulación fue brutalmente asesinada, desatando una historia que para los fans escuchan prometedora.

SIGUE LEYENDO:

Eiza González derrocha belleza en Hollywood con delicado vestido blanco de transparencias