Yailin La Más Viral paraliza la red con pronunciado escote, a dos semanas de dar a luz

Yailin, la más viral es una cantante e influencer de República Dominicana que se hizo conocida por haber sido la ex esposa de Anuel AA durante poco más de un año y con el que acaba de tener su primera hija. Sin embargo, la relación terminó y ahora la joven se encuentra alejada del padre de su hija. Por otro lado, se encarga a través de su cuenta de Instagram de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas y lo hizo con un increíble escote con el que enamoró a todos.

La joven de 20 años se hizo conocida en las redes sociales y por eso adoptó el nombre de Yailin, la más viral. Su verdadero nombre es Georgina Lulú Guillermo Díaz y nació en República Dominicana en donde vivió una dura infancia y adolescencia hasta que logró tomar popularidad. Por otro lado, ha lanzado algunas canciones lo que la consideran una de las artistas más importantes de su país y en la que ha presentado un documental hablando del género musical en Dominicana.

Yailin, la más viral. Fuente Instagram @yailinlamasviralreal

Pero, lo que hizo conocida a Yailin, la más viral no fueron sus canciones sino su relación con Anuel AA. Con el cantante puertorriqueño estuvo de novia unos meses y en junio de 2022 decidieron unirse en matrimonio y en medio de algunos rumores de infidelidad, se confirmó que la joven estaba embarazada y esperando su primera hija y la tercera del ex de Karol G. Hace unas semanas y tras dar a luz, la ahora ex pareja decidió culminar su relación.

El escote que presumió Yailin, la más viral

Hace dos semanas Yailin, la más viral dio a luz a Cataleya y en su cuenta de Instagram donde tiene más de siete millones de seguidores, la cantante dominicana demostró que es una de las más hermosas de todas y lo hizo con dos historias con la que presumió su escote y se robó toda la imaginación. La ex de Anuel lució un ajustado vestido donde sus atributos fue lo que llamó la atención.

Por otro lado y pese a que ya terminó su relación con Anuel AA, hay algunas fotos de la ex pareja. Además, mientras Yailin, la más viral estaba esperando para dar a luz, no perdía oportunidad para demostrar su increíble figura y tras el nacimiento de su hija y gracias a una estricta dieta, logró recuperar su esbelta silueta.

