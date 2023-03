Lucha Villa: ¿qué tuvo que ver Raúl Velasco en la desaparición de la cantante?

Durante las últimas horas el nombre de Lucha Villa ha encabezado las listas de tendencias en redes sociales debido que distintos medios reportaron su muerte, sin embargo, al poco tiempo, José María Rengifo, la hija de la cantante, salió a desmentir dicha información y aseguró que madre se encuentra en buenas condiciones, no obstante, cientos de internautas se han cuestionado cuál fue el motivo por el que “La Grandota de Camargo” se alejó de los escenarios.

Luz Elena Ruiz Bejarano, como realmente se llama Lucha Villa es originaria de Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, donde nació el 30 de noviembre de 1936 y aunque hay poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que inició su brillante carrera como modelo y al poco tiempo se lanzó como cantante área de la industria del entretenimiento donde rápidamente se posicionó como una súper estrella de lo que actualmente se conoce como el género regional mexicano.

Lucha Villa es considerada como una leyenda viviente del genero regional mexicano. Foto: Especial

Lucha Villa también logró tener una impecable carrera dentro de la actuación y fue durante la década de 1970 y 1980 cuando alcanzó su mayor auge pues figuró como una de las máximas figuras de toda la industria del entretenimiento, no obstante, en 1990 su carrera terminó por una tragedia personal que supuestamente fue derivada por un pleito que tuvo con Raúl Velasco, el titular de “Siempre en Domingo” que llegó a ser considerado como uno de los hombres más importantes de la farándula pues prácticamente él decía quién sí triunfaba o no.

¿Qué tuvo que ver Raúl Velasco con la desaparición de Lucha Villa?

De acuerdo con las declaraciones del reconocido diseñador de modas, Mitzy, Raúl Velasco y Lucha Villa fueron grandes amigos durante varias décadas debido a que ambos se veían beneficiados con su relación pues, por un lado, el conductor elevaba el rating de “Siempre en Domingo” cada que presentaba a “La Ronca de Chihuahua”, quien, a su vez, usaba el programa como plataforma de proyección de su música y de su propia carrera pues dicho espacio televisivo llegaba a otras latitudes del planeta.

Según lo relatado por Mitzy, la fractura en la relación de ambas celebridades ocurrió a principios de la década de 1990 cuando Lucha Villa le pidió a Raúl Velasco un aumento en el pago que le daban cada que se presentaba en el programa, lo cual, enfureció al conductor, quien en respuesta decidió vetar a la cantante obligándola a buscar nuevos horizontes lejos de Televisa.

Raúl Velasco y Lucha Villa llegaron a ser muy cercanos. Foto: Especial

“Lucha Villa salió de Televisa por culpa de Raúl Velasco, la corrió. Raúl Velasco tenía mucho poder, era el número uno, (…) Yo estaba vistiendo a Lucha Villa cuando él la vetó y eso fue porque Lucha le dijo ‘oye, con lo que me pagan no me alcanza ni para el peinado’, tuvo una discusión con él y él le dijo ‘¿ah sí? ¿sabes qué? Adiós’, la vetaron y ella se fue de Televisa, se fue a TV Azteca”, señaló el diseñador.

Para finalizar, Mitzy señaló que Lucha Villa cayó en depresión tras haber salido de Televisa, por lo que decidió hacerse unos cuantos “arreglitos estéticos” con la finalidad de darle un nuevo impulso a su carrera, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y terminó sufriendo severas afectaciones neuronales que le produjeron afectaciones físicas que a su vez ya no la dejaron retomar su vida con normalidad y por ello optó por retirarse y desaparecer del ojo público.

