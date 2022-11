Lucha Villa provocó la envidia de esta cantante de la Época de Oro, este fue el motivo

Durante la Época de Oro del Cine Mexicano surgieron varias estrellas que destacaron en la música y en la pantalla grande, una de ellas fue Lucha Villa, quien conquistó al público con su belleza, talento y carisma. Aunque la intérprete de "Amanecí en tus brazos" no tenía rival debido a su particular voz y estilo, surgió una nueva estrella con la que la compararon por muchos años, se trató de Alicia Juárez, quien tuvo una carrera similar a "La Grandota de Camargo" y la que le provocó muchas envidias.

Luz Elena Ruiz Bejarano, nombre real de la intérprete y actriz, nació el 30 de noviembre de 1936, en Camargo, Chihuahua, y comenzó su carrera como modelo, sin embargo, gracias a su particular voz dio un salto a la música y se convirtió en cantante; a la par empezó a hacer trabajos en las películas del llamado Cine de Oro. Así que pronto la imagen de Lucha se popularizó y fue una de las máximas representantes del regional mexicano, además de que se codeó con las figuras más importantes de la industria.

El cantautor escribió algunos temas para la también actriz FB Lucha Villa/ José Alfredo Jiménez

Uno de sus grandes amigos fue a José Alfredo Jiménez, quien le escribió algunas canciones como "La media vuelta", la cual le dio fama y la consolidó como una de las intérpretes más destacadas. Debido a su cercanía con el guanajuatense comenzó a circular el rumor de que los artistas tenían un tórrido romance, incluso aunque Jiménez estaba en una relación con la actriz Mapy Cortés, de la que se separó, para comenzar a salir con Alicia Juárez, una joven a la que también ayudó con su carrera y de la que se enamoró.

Alicia Juárez envidiaba a Lucha Villa

La joven fue descubierta por José Alfredo Jiménez en Oxnard, California, por lo que la apoyó en la música, además de que tuvo una relación con ella, por lo que Alicia se convirtió en la última pareja del intérprete de "Te solté la rienda". A pesar de que "El Rey" estaba saliendo con Juárez, seguían corriendo las especulaciones sobre su romance con Lucha Villa, así que la estrella en asenso quería parecerse a la también actriz, pues de acuerdo a varias anécdotas de la época, deseaba hacer la misma dupla que hacían los artistas.

Algunos aseguran que la conocida como "La musa de México" copió a Villa su estilo al vestir, maquillaje y la forma de cantar, hasta comenzó a comportarse como ella; de esta forma, las comparaciones entre ambas no se hicieron esperar. No obstante, se dice que la joven intérprete de "Las ciudades" y "No me niegues que me quisiste" hizo todo lo posible por alejar a su pareja de su gran amiga debido a que no quería verse como la mujer engañada.

Alicia Juárez fue la última pareja de José Alfredo Jiménez FB @AliciaJuarezmusademexico

Asimismo, otro de los supuestos motivos que molestaron a Alicia Juárez es que José Alfredo le dedicó la canción "Amanecí en tus brazos", sin embargo, después descubrió que ese tema lo compuso para Lucha. De hecho, su hijo José Alfredo Jr. -quien falleció en septiembre del 2021- indicó que en la familia también sospechaban que había sido para "La Ronca de Chihuahua", pues sólo les comunicó que el sencillo lo hizo para una amiga que había querido mucho.

A pesar de todos los rumores y las sospechas, José Alfredo Jiménez se casó con Alicia Juárez en 1970, pero el matrimonio duró muy poco, ya que el compositor y cantante murió el 23 de noviembre de 1973, a los 47 años, debido a una cirrosis hepática, por lo que la joven artista fue su última esposa. En tanto, la cantante también incursionó en el cine rodando sólo nueve películas, consiguiendo el papel estelar en cinco ocasiones, por lo que también esto desató la comparación con Lucha Villa, quien nunca habló sobre la polémica.

SIGUE LEYENDO:

Lucha Villa tenía la mejor silueta del Cine de Oro, FOTO confirma era más bella que Silvia Pinal

Lucha Villa, el ¿AMOR PROHIBIDO? de José Alfredo Jiménez; aquí la historia