¿Quién era José Alfredo Jiménez Jr.? Hijo del intérprete de "El Rey"

Este miércoles 29 de septiembre se confirmó la muerte de José Alfredo Jiménez Jr, quien también era compositor y productor musical al igual que su padre José Alfredo Jiménez, el intérprete de El Rey.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el fallecimiento del productor y mandó sus condolencias para los familiares y amigos.

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte, fuentes cercanas aseguran que el hijo de José Alfredo Jiménez padecía cáncer, lo que lo llevó a su trágico deceso este miércoles.

¿Quién fue el hijo de José Alfredo Jiménez?

José Alfredo Miguel Jiménez Gálvez nació un 9 de noviembre en la Ciudad de México fruto de la relación entre el cantautor José Alfredo Jiménez y Julia Gálvez Aguilar "Paloma", quien fue su primera esposa.

Temas como Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y Me hace falta una pieza, El pato Medina, Fugitivo, No lo niego, son algunos ejemplos de su trabajo como compositor.

Además, entre los intérpretes que cantaron sus canciones están Pedro Fernández, Tania Libertad, Lupillo Rivera, Banda El Recodo, Julio Preciado, Ana Bárbara, José José y Juan Gabriel, Paty Navidad, Ramiro Delgado (Bronco), entre otros.

El hijo del intérprete de Caminos de Guanajuato participó y supervisó la elaboración del libro "Sigue siendo el rey", junto con los investigadores Pablo Dueñas y Jesús Flores y Escalante, y coprodujo el disco XXX Un mundo raro, de José Alfredo Jiménez.

José Alfredo Jiménez Jr en la política

El hijo de "El Rey" se interesó en la política y fue asistente y coordinador de campañas electorales, así como representante vecinal y Embajador de Turismo del Estado de Guanajuato. Además, tenía a su cargo el Festival Internacional José Alfredo Jiménez, el cual era realizado en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato y el Municipio de Dolores Hidalgo.