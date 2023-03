VIDEO | Este fue el regalo que Eric del Castillo tardó 53 años en darle a su esposa: "Mejor tarde que nunca"

Hay ocasiones en las que la situación económica o la premura de los planes de las parejas ocasionan que algunos matrimonios no tengan una boda de ensueño, una impactante sesión de fotos o una fiesta memorable, sin embargo, esto no impide que su felicidad se consolide y pasen varios años unidos, tal y como demuestran los padres de Kate del Castillo, quienes recientemente protagonizaron una romántica escena en redes sociales.

Fue en estas plataformas digitales que Eric del Castillo compartió un video en el que se observa cómo es que, después de años de casado con Kate Trillo Graham, finalmente le da un anillo de compromiso, obsequio que a pesar de que no llegó en su momento, guardó para dárselo en una ocasión especial y qué mejor momento que el marco de la celebración del cumpleaños número 81 de su amada.

El audiovisual fue retomado por varios medios televisivos, entre ellos "Ventaneando", programa que aprovechó el viral momento para entrevistar a los enamorados respecto a si habría una renovación de votos nupciales con motivo de la entrega de la brillante joya que llegó 53 años después de su casamiento.

Ante esto, la mamá de Kate del Castillo afirmó que no habría una nueva boda, pues más que nada fue un regalo simbólico que su esposo le debía por el compromiso que adquirieron el 23 de mayo de 1969, mismo que han seguido cultivando con el paso del tiempo. De ahí que en entrevista con el medio citado, la pareja criticara a las personas que ya no duran años casadas y que ven al matrimonio como un juego.

"No saben lo que es el amor, no saben lo que es amar de veras, enserio. Al primer pleito ya se van, ay que padre, yo ya hubiera cambiado 80 veces de marido, yo sin él (Eric del Castillo) no quiero nada" expuso Kate Trillo.