Kate del Castillo respeta creencias y decisiones de su padre Eric del Castillo

Ante las polémicas declaraciones del actor Eric del Castillo sobre no recibir la vacuna contra el COVID-19 y afirmar que se cuida con medicina alternativa, su hija Kate señaló que ella tampoco quería vacunarse, por eso los entiende y pide no juzgar las decisiones de las personas, ya que también hay gente vacunada que pierde la vida.

“Es fácil estar de un lado y juzgar a las demás personas. Tengo mi manera de pensar, mis padres la suya y no se las voy a cambiar, porque no puedo, y lo he intentado, pero así es. Ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien (así), no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho, yo tampoco quería vacunarme, porque para qué me iba a meter un bicho que no tengo, pero creo que es muy temprano para juzgar”, afirmó la actriz.

Kate considera que ni la ciencia sabe dónde se está parando con el virus, no se conoce el virus por completo o el efecto de las vacunas, ya que las respuestas saldrán hasta dentro de varios años. Por eso, también habló se mostró empática por el fallecimiento del cantante Diego Verdaguer, quien murió hace unos días por consecuencias del virus.

“Lamento la muerte de Diego, yo lo quiero mucho a él, a Amanda y a Victoria. Lo lamento muchísimo, pero creo que no estamos en una posición de juzgar absolutamente nada”, agregó.

ADMIRA A TERESA MENDOZA

Kate del Castillo regresa con el personaje de “Teresa Mendoza” con una tercera temporada en la que sorprenderá al público con un cambio de look y una figura más fitness, pero igual de aguerrida que en las otras dos temporadas, ya que considera que la fuerza del papel es algo con lo que se identifica siempre.

La tercera entrega se terminó de filmar en diciembre pasado en distintos países, entre ellos México, por lo que Del Castillo pudo visitar Mérida, Yucatán, aunque no la CDMX, donde también hubo locaciones. La segunda temporada está al aire en Telemundo Internacional.

EL DATO

La actriz tiene las dos vacunas e invitó a la gente a ponerse las dosis necesarias.

