Eric del Castillo estalla contra los que afirman que tiene demencia senil: "Me están matando"

Eric del Castillo estalló contra los medios y personas que aseguran que tiene demencia senil, pues aseguró que está muy bien de salud, sin embargo, siempre "lo matan". El actor ofreció una entrevista en la que reveló que se encuentra estable y que sigue trabajando en el medio del espectáculo, pero también aprovechó para aclarar los rumores sobre su supuesta enfermedad que habría quedado exhibida cuando lo visitó su hija Kate del Castillo hace algunas semanas.

Las especulaciones sobre que el actor, de 88 años, sufre de demencia senil comenzaron cuando la protagonista de "La Reina del Sur" compartió en sus redes sociales un video en el que mostró como sorprendió a sus papás con su visita a México, sin embargo, aunque fue un momento muy emotivo para su esposa Kate Trujillo, el histrión no reconoció a su propia hija. A partir de ese momento, se ha dicho que el galán de la Época de Oro, tiene problemas de salud debido a su avanzada edad.

Eric del Castillo niega tener demencia senil

Este miércoles, en el programa de YouTube el periodista Gustavo Adolfo Infante se transmitió una entrevista que se le hizo al primer actor, quien negó que tenga demencia senil. Durante la conversación, Eric de Castillo indicó que en aquella ocasión él estaba distraído y que creyó que Kate era una sobrina, por lo que en un primer momento no la reconoció, no obstante, reiteró que sólo fue causa de un malentendido y no de problemas de salud.

El protagonista de la película "Perro Callejero" estalló en contra de las personas y los medios que aseguran está perdiendo la razón debido a su edad. Asimismo, aclaró goza de tan buena lucidez que recientemente terminó de grabar una telenovela, y lo hizo bastante bien. Con estas declaraciones, Del Castillo busca terminar con las especulaciones de las que ha sido víctima desde hace algunos meses.

“Mira lo que pasa es que (Kate) nos agarró de sorpresa. Yo venía pensando en otras cosas y pensé que era una sobrina muy parecida de mi mujer. ¡Yo no estoy demente carambas! Me han dicho muchas estupideces que de verdad me da mucho coraje. Me están matando constantemente, que estoy enfermo, que estoy jodido y no es cierto; acabo de terminar una telenovela bastante bien”, destacó muy molesto el actor.

“Esas personas publican hasta la fotografía mía y el ataúd ¿qué persiguen?. A esas personas les digo que todo se revierte. Yo estoy bien bendito sea Dios y si quieren venir aquí a mi casa que me vean”, concluyó el actor que tiene una larga trayectoria en el cine y la televisión, quien volvió a desmentir que tenga algún problema de salud, tal y como ya lo había hecho sus hijas Kate y Verónica del Castillo, quienes insistieron que su padre se encontraba muy bien.

El actor no reconoció a Kate del Castillo porque estaba distraído IG @katedelcastillo

Por su parte, el actor destacó que actualmente tiene una gripa que le causó las bajas temperaturas de la temporada de invierno, no obstante, constantemente se hace chequeos médicos: "Voy a que me hagan unos análisis de rutina, del antígeno prostático, que me lo hago cada 3 meses”, explicó el actor para tranquilizar a sus fanáticos, quienes estaban preocupados debido a las diferentes versiones que circulaban en internet.

